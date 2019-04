Mihai Ghimpu: Dacă Năstase nu ar fi fost sprijinit de Țopa, nu am fi avut astăzi PPDA şi blocul ACUM

În spatele PPDA-ului condus de Andrei Năstase stă oligarhul condamnat Victor Ţopa, care a fugit la Frankfurt după ce a fost condamnat pentru atacul raider asupra Victoriabank. Este punctul de vedere exprimat de preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, exprimat în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TV 8.



”Toate acestea s-au început după ce au fost pedepsiți verișorii Țopa și a început lupta între Țopi și Plahotniuc. Asta toată lumea știe și a apărut partidul (Platforma DA – n.r.). Dacă Năstase nu ar fi fost sprijinit de Țopa, nu am fi avut astăzi acest partid atât de influent. Tot câștigul se datorează Jurnal TV. Eu am spus că la mine a fost în audiență bancherul Viorel Țopa. Așa a fost la mine și dl Țurcanu, președintele Victoriabank și vicepreședintele, dna Proidisvet, și mi-au spus cum s-a întâmplat când le-au luat acțiunile”, a declarat Ghimpu.



Președintele de onoare al PL, care a fost șef interimar al statului în 2010, a dejucat şi tentativele obsesive ale moderatoarei emisiunii, Natalia Morari, de a inocula ideea că nu Ţopa a comis atacul raider de la Victoriabank: “Natalia Morari: A fost atac raider din partea lui Plahotniuc? Mihai Ghimpu: A lui Țopa și cu Năstase. Eu nu îl apăr pe Plahotniuc aici. Eu spun unde e vinovat Plahotniuc. De ce nimeni nu i-a invitat pe Proidisvet și pe Țurcanu să îi întrebați dacă e adevărat ce se spune despre Țopa?!”, a replicat Ghimpu.



Fostul lider al PL mai spune că Victor și Viorel Țopa i-au cerut ajutor în lupta împotriva lui Plahotniuc, după ce au ieșit la iveală fraudele pe care le-au comis la Victoriabank.



”Atunci când Țopa mi-a propus să-l ajut în lupta cu Plahotniuc, eu i-am spus că sunt președinte și nu am astfel de atribuții. La noi sunt instanțele de judecată și dacă au ceva probleme să se judece, dar eu nu mă bag în reglări de conturi. AIE 2 a fost formată datorită PD și atunci cum puteau eu să fiu de partea lui Țopa și să lupt împotriva lui Plahotniuc și a lui Voronin? În acest caz AIE 2 nu ar fi existat”, a precizat actualul președinte de onoare al PL.