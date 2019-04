România vrea „să importe” peste 500 de mii de pakistanezi pentru a acoperi deficitul de forță de muncă

România vrea să importe pe piaţa muncii peste 500.000 de pakistanezi până în 2020, pentru a acoperi o parte din deficitul de forţă de muncă din ţară, spune Zulfikar Bukhari, asistent special al premierului din Pakistan pe probleme externe şi dezvoltarea resurselor umane după o întâlnire cu ambasadorul României în Pakistan, Niculaie Goia, informarează Ziarul Financiar.



Potrivit Associated Press of Pakistan, iniţiativa de întâlnire între cele două autorităţi pentru a discuta despre problema forţei de muncă a fost lansată de Niculaie Goia.



Ambasadorul României în Pakistan a spus că România caută circa 1 milion de angajaţi din mai multe ţări, pe fondul migraţiei românilor către alte ţări europene, care s-a ridicat la cote alarmante.



Goia a mai declarat că piaţa muncii din România este pregătită să ofere oportunităţi de angajare pentru pakistanezi în sectoare variate precum IT, construcţii, medicină, inginerie şi altele.



Zulfikar Bukhari, asistentul special al premierului, a declarat că guvernul din Pakistan încearcă să îşi educe capitalul uman la nivelul standardelor globale.



Mai mult, ambasadorul României l-a informat pe Bukhari că România are nevoie şi de cel puţin 40.000 de şoferi şi este gata să primească cât de mulţi angajaţi pakistanezi posibil.