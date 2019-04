Artiști plastici din R. Moldova și Franța și-au expus lucrările la Chișinău

Șase artiști plastici din Chișinău și din regiunea Le Havre, Normandia, Franța, au vernisat o expoziție de pictură și fotografii la Alianța Franceză din Moldova, informează MOLDPRES.



Este vorba de Cristina Golovatic, Natalia Gârbu, Vasiluța Vasilache (R. Moldova), Dominique Dureau, Christian Tangre și Yvan Le Soudier (Franța).



Solicitat de MOLDPRES, directorul adjunct al Alianței Franceze, Adrian Cibotaru a menționat că expoziția a fost inaugurată în cadrul unui proiect moldo-francez, inițiat de un grup informal de artiști plastici din regiunea Le Havre, Normandia din dorința de a găzdui și de a merge să întâlnească alți artiști plastici din diferite țări, printre care se află și Moldova.



”Aceste schimburi de expoziții “tur-retur” au avut loc deja cu Germania, Maroc, Cehia, Coreea, Macedonia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În 2019, vor fi organizate alte expoziții cu artiști din Danemarca, Slovacia, Serbia și Ungaria. Proiectul a fost lansat în noiembrie 2017, când trei artiști plastici din R. Moldova – Cristina Golovatic, Natalia Gârbu și Vasiluța Vasilache au participat la expoziția de la Le Havre, împreună cu cei trei artiști francezi: Dominique Dureau, Christian Tangre și Yvan Le Soudier. Orașul Le Havre a găzduit expoziția comună în ”Le Carré du THV”, o mare cutie neagră de 200 m2, special adaptată pentru expoziții. Expoziția de astăzi este foarte diversă. Toate stilurile sunt absolut diferite: aici este fotografie, colaj artistic, pictură și sculptură, scopul proiectului fiind de a promova diversitatea prin artă”, a subliniat Adrian Cibotaru.



La rândul său, artistul plastic Dominique Dureau a afirmat că până în prezent nu cunoștea absolut nimic despre R. Moldova. ”Tocmai de aceea, ne-am bucurat mult când trei artiști din țara dvs. și-au expus lucrările în Franța. Am avut o plăcere estetică să cunosc arta plastică moldovenească. Ieri am avut o întâlnire cu studenții francofoni de la Universitatea de Stat din Moldova, unde am fost întrebați dacă ne inspiră țara dvs. Desigur, le-am spus. Am făcut mai multe fotografii și la întoarcere vom realiza lucrări cu imagini din R. Moldova”, a mai spus Dominique Dureau.



Expoziția va fi deschisă până la 31 mai.