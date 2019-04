Scandalos! Binomul PAS-PPDA calcă in picioare recomandările Comisiei de la Veneția: „Să lăsăm noi Comisia de la Veneția!”

Reprezentanții binomului PAS-PPDA calcă in picioare recomandările Comisiei de la Veneția și Constituția Republicii Moldova, care spun clar că modificarea legislației electorale nu poate fi făcută cu mai puțin de un an până la alegeri. Aceștia cerșesc voturile socialiștilor ca să poată anula sistemul mixt de vot și să declanșeze alegeri anticipate.



”Pentru modificarea legislației electorale e nevoie de avizul Comisiei de la Veneția. Legislația electorală poate fi modificată doar cu un an înainte de alegeri”, a declarat juristul PSRM Fadei Nagacevschi, la discuțiile de astăzi, dintre reprezentanții PSRM și ai blocului politic ACUM.



Reacția vicepreședinteljui PPDA, Alexandru Slusari a fost una arogantă, în stilul deja consacrat al ortacilor lui Andrei Năstase. „Să lăsăm noi Comisia de la Veneția… Comisia de la Veneția o să accepte revenirea la vechiul sistem electoral”, a declarat Slusari.



Sistemul electoral, care presupune instroducerea votului mixt, a fost adoptat în iulie 2017 cu voturile a 74 de deputați din 101. Alegerile parlamentare în baza noilor reguli au fost organizate la 24 februarie 2019, fiind respectată recomandarea Comisiei Europene care se opune oricăror modificiări electorale la mai puțin de un an până la scrutin.