Opt oraşe din Moldova vor beneficia de asistenţă pentru revitalizare

În 2019, opt oraşe din Republica Moldova vor beneficia de asistenţă pentru a dezvolta proiecte investiţionale în domeniul revitalizării urbane. Astfel, pe lângă instruiri, vizite de studiu în Polonia, primăriile vor beneficia şi de consiliere din partea experţilor polonezi pentru a elabora şi implementa proiecte de revitalizare urbană. Un memorandum în acest sens a fost semnat astăzi la Chişinău, cu participarea ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului din Moldova şi ministrului Investiţiilor şi Dezvoltării Economice al Republicii Polonia, relatează trm.md.





„Este un proiect care a început în 2018, prin facilitarea şi acordarea suportului financiar legat de dezvoltarea infrastructurii în şase oraşe din Moldova. În acest an este preconizată implementarea a altor opt proiecte în alte opt oraşe din Moldova. Dincolo de îmbunătăţirea proiectelor legate de infrastructură, acest proiect vine să sensibilizeze autorităţile publice locale, cât şi centrale şi societatea civilă de necesitatea unirii eforturilor pentru a contribui la dezvoltarea localităţilor urbane”, a declarat ministrul Agriculturii, Nicolae Ciubuc.

„Într-o grădină publică destul de mărişoară pentru orăşel am amplasat mai multe terenuri de joacă, de fitness pentru copii, vârstnici. Am făcut câteva piste pentru pietoni, pentru biciclişti. Am amplasat o zonă WiFi liberă. Am făcut o cale de acces pentru grădiniţă”, a spus primarul de Edineţ, Constantin Cojocaru.

Proiecte de infrastructură şi sociale cu suportul Guvernului Poloniei au fost implementate şi anul trecut în şase localităţi din Moldova. Suma finanţării pentru 2018 este de 11,5 milioane de lei.