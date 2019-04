Zis și făcut: Partidul ȘOR a început de astăzi iluminarea celor 104 sate

La o zi după ce președintele Partidului Politic ȘOR, deputatul Ilan Șor a făcut anunțul, astăzi în satul Cișmea din raionul Orhei au început lucrările în cadrul celui mai de amploare proiect de iluminare stradală din țară. Ilan Șor a declarat că formațiunea pe care o conduce va instala iluminatul public în toate cele 104 localități care fac parte din circumscripțiile uninominale nr. 18 și 19, acolo unde el și vicepreședintele Partidului Politic ȘOR, Marina Tauber, au învins la alegerile parlamentare.



Astfel, locuitorii satului Cișmea sunt printre primii care se vor putea bucura de condiții mai bune de trai, datorită acestui proiect de anvergură. Ei nu au avut parte de străzi luminate începând cu perioada Independenței ( sau încă de la destrămarea Uniunii Sovietice).



Aici, muncitorii vor întinde aproximativ 14 km de cablu, vor instala 370 de corpuri de iluminat LED și 4 panouri de automatizare noi. Lucrările vor fi efectuate inclusiv cu ajutorul a două autoturnuri, iar două echipe de muncitori urmează să le finalizeze în timp record - maxim 30 de zile.



Startul lucrărilor a fost dat de deputata Marina Tauber.



În plus, potrivit lui Ilan Șor „acesta este deja al doilea sat în care au început lucrările. Anterior am început instalarea iluminatului în satul Breanova. În conformitate cu planurile noastre, în decurs de 12 luni promitem să instalăm sisteme moderne și econome de iluminare stradală în toate cele 104 localități din raionul Orhei și din circumscripțiile uninominale 18 și 19. Suntem convinși că în zilele noastre oamenii nu mai trebuie să orbecăiască pe întuneric cu felinarele. Suntem convinși că putem și trebuie să creăm condiții normale, umane de viață pentru populația din localitățile rurale”.



De asemenea, potrivit președintelui Partidului ȘOR, echipa sa intenționează să realizeze un program complex: în primul an localitățile vor fi asigurate cu iluminare stradală, în al doilea vor fi reparate drumurile sătești, iar în al treilea și al patrulea vor fi modernizate instituțiile medicale și de învățământ (grădinițele și școlile).



Astăzi, deputata Marina Tauber împreună cu echipa Partidului ȘOR au inspectat mersul lucrărilor de iluminare din satul Breanova, începute în luna martie, la scurt timp după alegerile parlamentare.



„Așa cum le-am promis cetățenilor, vom purta și în continuare responsabilitatea politică pentru localitățile din întregul raion Orhei și circumscripțiile electorale 18 și 19. În aceste sate vor fi implementate toate programele noastre infrastructurale, care vor îmbunătăți vizibil condițiile de viață ale populației locale”, a declarat deputatul Marina Tauber.



Amintim că anterior, liderii Partidului Politic ȘOR au promis că acolo unde va învinge formațiunea și reprezentanții săi la alegeri, vor avea loc transformări majore de infrastructură, după exemplul municipiului Orhei și al comunei Jora de Mijloc.



El a precizat că formațiunea pe care o conduce are un plan concret de acțiuni pentru transformarea radicală a localităților din cele două circumscripții. Astfel, după ce toate cele 104 sate și comune vor fi iluminate, vor începe lucrările de modernizare și restabilire a drumurilor, reconstrucția instituțiilor medicale și de învățământ. La fel, vor fi realizate și popularele proiecte sociale precum magazinele și farmaciile cu prețuri reduse, și va fi implementat proiectul „Capitalul matern”, care prevede acordarea alocațiilor de 7.000 și 10.000 de lei la nașterea copiilor.