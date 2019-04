Liderii Uniunii Europene aprobă amânarea Brexit până pe data de 31 octombrie 2019/ Theresa May a acceptat oferta UE

Liderii Uniunii Europene şi premierul Marii Britanii, Theresa May, au acceptat joi amânarea Brexit până pe data de 31 octombrie 2019, a anunţat Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, la finalul unui summit extraordinar al Consiliului European, care a fost marcat de divergenţe franco-germane.



Pe lângă amânarea Brexit până pe 31 octombrie, liderii europeni au stabilit o evaluare a situaţiei în luna iunie, pentru a determina dacă este cazul ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană chiar pe 30 iunie, data solicitată iniţial de premierul britanic Theresa May, informează surse diplomatice, citate de cotidianul The Guardian.



Clauza privind posibilitatea producerii Brexit în iunie a fost introdusă pentru a atenua temerile preşedintelui francez Emmanuel Macron care a cerut garanţii că Marea Britanie va organiza în mod corespunzător alegerile europarlamentare din luna mai.



Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, a confirmat informaţia privind amânarea Brexit până pe 31 octombrie, precizând că va prezenta Theresi May planul liderilor UE chiar în această noapte, pentru a obţine şi acordul părţii britanice.



"UE-27 a convenit asupra unei prelungiri a art. 50 (din Tratatul de la Lisabona, n.red). Mă voi întâlni acum cu premierul Theresa May pentru acordul guvernului britanic", afirmă Tusk într-un mesaj pe Twitter, postat la finalul unui summit extraordinar al Consiliului European, care s-a prelungit târziu în noapte în contextul în contextul disputelor între liderii UE privind durata amânării Brexit.



Tusk a anunţat ulterior, după aproximativ o oră, că Theresa May a acceptat oferta UE privind o amânare flexibilă a procesului Brexit până pe 31 octombrie.



"UE-27/Marea Britanie au convenit asupra unei amânări flexibile până la 31 octombrie. Asta înseamnă alte şase luni în care Marea Britanie să găsească cea mai bună soluţie posibilă", a scris oficialul european pe Twitter.



Theresa May afirmă că îşi doreşte ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană cât mai curând posibil



Premierul britanic Theresa May a declarat că îşi doreşte ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană cât mai curând posibil, explicând că liderii UE au acceptat că Regatul Unit ar putea părăsi Blocul comunitar chiar înainte de luna octombrie, în cazul ratificării acordului de Brexit.



"Cred în continuare că trebuie să părăsim UE, cu un acrod, cât mai curând posibil. Şi în mod vital, UE a fost de acord că amânarea poate lua sfârşit odată cu ratificarea acordului de retragere - ceea ce a fost principala mea solicitare către ceilalţi lideri", a declarat May, într-o conferinţă de presă după summitul extraordinar al Consiliului European, desfăşurat miercuri seară la Bruxelles, informează cotidianul The Guardian.



"De exemplu, aceasta înseamnă că dacă vom reuşi să adoptăm o înţelegere în primele trei săptămâni ale lunii mai, nu va mai trebui să participăm la alegerile europarlamentare şi vom părăsi UE în mod oficial pe 1 iunie", adăugat premierul britanic.



Tusk nu exclude posibilitatea ca UE să accepte în octombrie o nouă amânare a procesului Brexit



Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, a declarat miercuri spre joi noapte că liderii UE ar putea fi nevoiţi să accepte în luna noiembrie o nouă amânare a procesului Brexit, informează The Guardian.



Marea Britanie va rămâne o amică a Uniunii Europene, a declarat Tusk într-o conferinţă de presă după summitul extraordinar al Consiliului European, în urma căruia liderii UE şi premierul britanic Theresa May au convenit asupra amânării Brexit până pe data de 31 octombrie.



În acestă perioadă, ceea ce se întâmplă va fi în mâinile Marii Britanii. Poate să ratifice acordul de retragere şi să plece. Poate să schimbe strategia, dar nu şi acordul de retragere. Sau poate decide să revoce (procesul Brexit), a declarat oficialul european.



Tusk a explicat că scopul evaluării din luna iunie este de a informa liderii UE în legătură cu evoluţia situaţiei, nu de a lua noi decizii.



La rândul său, Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, s-a declarat încântat de acest rezultat, afirmând că un Brexit fără un acord ar fi fost un dezastru.



Divergenţe între Franţa şi Germania pe tema amânării Brexit



Franţa şi Germania au fost poziţii diametral opuse în această privinţă, Parisul adoptând o atitudine dură în ceea ce priveşte amânarea pe termen lung a procesului Brexit, în timp ce Germania s-a pronunţat în favoarea unei amânări până pe 31 decembrie.



Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat, la summitul extraordinar al Consiliului European, că amânarea Brexit dincolo de 30 iunie ar putea submina Uniunea Europeană, potrivit mai multor surse diplomatice citate de cotidianul The Independent.



Atitudinea dură a Parisului privind durata amânării Brexit a numulţumit diplomaţii din unele state membre, care au afirmat că poziţia Franţei a generat şi mai multe incertitudine.



"Comportamentul lor este enervant, doar pentru a arăta cât de importanţi şi puternici sunt", a declarat un alt diplomat UE.



"El se află într-o situaţie un pic schizofrenică - publicul (său) intern îi cere să fie dur cu Marea Britanie din motive istorice. Pe de altă parte, Franţa este printre cele mai afectate state în cazul oricărui Brexit fără acord", a afirmat un alt diplomat despre poziţia preşedintelui Franţei.



Premierul britanic Theresa May a semnalat miercuri că ar fi dispusă să accepte o ofertă UE privind amânarea Brexit pe termen lung, atât timp cât Marea Britanie va putea părăsi Blocul comunitar în momentul ratificării acordului de Brexit.



"Scopul acestui summit este de a conveni o amânare ce ne oferă mai mult timp să convenim o înţelegere care să ne permită să părăsim UE într-o manieră ordonată", a declarat May, înainte de summitul Consiliului European de la Bruxelles.



"Ceea ce contează, cred, este că am solicitat o amânare până la 30 iunie, dar ceea ce este important este că orice amânare ne permite să plecăm în momentul în care ratificăm un acord de retragere. Aş că, am putea ieşi chiar pe 22 mai şi să începem să ne clădim un viitor mai strălucitor", a explicat premierul britanic.