Nicolae Roibu: Pe Vasile Năstase n-o să-l iert niciodată pentru faptul că m-a maltratat fizic, fără nici o vină, în sediul revistei Glasul Națiunii

Criticul de teatru Larisa Ungureanu se declară oripilată de ieșirile suburbane ale deputatei PAS-PPDA Maria Ciobanu la adresa jurnalistului Nicolae Roibu. Amintim că, într-o postare pe Facebook, Ciobanu îl face pe Roibu ”măscărici”, ”jigodie”, ”cu o minte bolnavă”, ”căzut în cap din covată la naștere”.



”Obraz de porc, la această deputată! Și, dacă vorbim serios, ce va fi, dacă vor face acumiștii o coaliței cu socialiștii, iar deputata obraznică va ajunge, poate, chiar ministra Educației și a culturii?!”, a postat Larisa Ungureanu.



”Atunci, stimată Doamnă Larisa Ungureanu, Ministerul se va numi al Anti-Educației și Anti-Culturii! Ei nu au nici o persoană care ar putea ocupa o funcție demnă în fruntea unui minister! O hălăciugă, o adunătură de ipocriții, ahtiați de putere! mai, comuniști adevărați, educați de Iurie Roșca, cumătrul lui Vasile Năstase!”, a răspuns Nicolae Roibu, tot pe Facebook.



În continuare, jurnalistul susține că ar fi fost maltratat fizic de Vasile Năstase, fratele liderului PPDA, Andrei Năstase.



”Eu pe Vasile Năstase n-o să-l iert niciodată pentru faptul că m-a maltratat fizic, fără nici o vină, în sediul revistei Glasul Națiunii, primul ziar cu grafie latină, el fiind deputat în primul parlament, plimbându-se cu măndrele, dar eu muncind ca un rob.! Am muncit toată viața ca un rob, Doamnă Maria Ciobanu! Nu-ți doresc să treci niciodată prin ceea ce am trecut la Glasul Națiunii, din cauza lui Vasile Năstase!”, a scris Nicolae Roibu.



Roibu mai spune că va cere revizuirea dosarului de privatizare a sediului Glasului Națiunii, care a devenit sediu al PPDA.



”Voi cere revizuirea dosarului de privatizare a sediului Glasului Națiunii, care a devenit sediu de partid pentru niște profitori! În acest sens, solicit, în mod repetat, Procuraturii Generale, examinarea dosarului în cauză!”, declară jurnalistul.



Amintim că Ion Ceban, candidatul PSRM la alegerile anticipate pentru primăria capitalei, a declarat anterior că sediul Glasului Națiunii a fost privatizat ilegal de către Vasile Năstase, cu ajutorul lui Andrei Năstase.