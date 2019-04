Sănătate și frumusețe cu... păpădie

Deși este o plantă comună și modestă, principiile active pe care le conține păpădia – și care se găsesc în toate părțile plantei – (glicozide, carotenoide, vitamine, fier, potasiu și alte minerale) îi conferă efecte terapeutice importante.



Este cunoscută popular și sub numele de cicoare, lăptucă sau flori galbene. Înflorește în luna aprilie și poate fi culeasă de acum și până la sfârșitul verii. Sub formă de infuzie, medicina naturistă o recomandă ca remediu împotriva dischineziei biliare, colecistitei, acneei, eczemelor, reumatismului, constipației, edemelor, inflamații ale articulațiilor, dureri reumatismale. Datorită proprietăților diuretice și depurative, păpădia poate fi folosită în cure de dezintoxicare, căci ajută organismul să elimine toxinele.



Trei moduri de preparare

* Infuzie. Poate fi obținută în mai multe moduri. În Europa, de exemplu, este mai utilizată următoarea rețetă: se fierb 250 ml apă, se adaugă 2 lingurițe de rădăcină rasă și se lasă să infuzeze un minut. Se ia vasul de pe foc și se adaugă 2 lingurițe de frunze tăiate mărunt. Se lasă vasul acoperit 40 de minute, după care se strecoară lichidul. Se beau 2 căni pe zi. Un alt mod în care se poate prepara infuzia este cel obișnuit: o linguriță de plantă uscată (sau 2 de plantă proaspătă) la 200 ml apă clocotită. Se lasă la infuzat 10 minute, se strecoară și se beau 1-3 căni pe zi.



* Suc. Se obține prin stoarcerea frunzelor proaspete. Are un efect diuretic mai pronunțat decât infuzia. Este eficient împotriva edemelor, gutei, eczemelor, hipertensiunii arteriale. În plus, stimulează funcția hepatică și digestivă. De regulă se ia câte o linguriță de suc de trei ori pe zi.



* Decoct. Se prepară în general din rădăcina plantei: 2 lingurițe se pun în 250 ml apă rece, se lasă câteva ore, apoi se dă un clocot. Se beau 1-2 căni pe zi. Ajută în constipație, dureri articulare, acnee și eczeme.



Și în bucătărie

Cea mai simplă modalitate de a beneficia de proprietățile ei curative este să adaugi la salatele pe care le prepari și câteva frunze de păpădie. Acestea sunt bogate în vitamina A (100 g de frunze conțin 14.000 UI de vitamina A, necesarul zilnic fiind de 5000 UI). De asemenea, au efect diuretic și sunt de mare ajutor în tratarea sau ameliorarea edemelor și a afecțiunilor renale. Avantajul păpădiei este că are mult potasiu și, deci, nu privează organismul de acest element, așa cum fac majoritatea medicamentelor diuretice.