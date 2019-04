Partidul Socialiștilor invită oficial blocul politic ACUM la consultații cu privire la formarea unei majorități parlamentare. Despre aceasta a anunțat în cadrul briefing-ului din 10 aprilie, secretarul pentru ideologie al PSRM, Ion Ceban.



El a reamintit că ieri, 9 aprilie, Partidul Socialiștilor a făcut publică poziția Comitetului Executiv Politic și a fracțiunii parlamentare a PSRM cu privire la elementele de bază pentru inițierea dialogului privind formarea majorității parlamentare, investirea guvernului și bazele agendei noii guvernări.



De asemenea, Ion Ceban, a remarcat că, anume blocul ACUM a fost cel cărui i-a fost lansată invitația pentru discuții, imediat după alegerile parlamentare, din 24 februarie 2019, în baza decizie Comitetului Executiv Politic al PSRM. Alte invitații, alte discuții privind eventuale colaborări politice nu au fost examinate în cadrul organelor de conducere ale partidului socialiștilor. Cu toate acestea, invitația a fost refuzată în mod categoric.



Secretarul PSRM a remarcat că, abordarea Partidului Socialiștilor, drept cel mai mare partid din Republica Moldova, “este una pragmatică, una echilibrată și cît se poate de corectă, atît în raport cu alegătorii noștri, cît și în raport cu cei care au votat blocul electoral ACUM”.



“Noi nu am învinuit în această perioadă pe nimeni, nu am făcut etichetări, nu am isterizat, nu am adus acuzații sterile și nefondate, dar încercăm să găsim o soluție rezonabilă pentru actul de guvernare ulterior. Astfel, ieri am lansat în spațiul public aceste criterii care au la bază trei blocuri de subiecte pentru ca toți cei interesați să se familiarizeze cu acestea”, a spus Ion Ceban.



El a anunțat că, în vederea pregătirii poziției finale pentru ședința Consiliului Republican al PSRM, din 12 aprilie 2019, Partidul Socialiștilor invită reprezentanții formațiunilor constituiente ale blocului politic ACUM pentru ziua de joi, 11 aprilie 2019, începînd cu ora 11, în incinta sălii 508 din anexa Parlamentului RM, pentru a discuta formarea majorității parlamentare, constituirea coaliției de guvernare și investirea unui nou guvern funcțional pentru Republica Moldova.



Comitetul executiv politic al PSRM a decis delegarea pentru aceste consultări, doamnna Zinaida Greceanîi, președinte al partidului socialiștilor, Vlad Batrîncea, secretarul executiv al PSRM , și Ion Ceban, secretarul pentru ideologie al PSRM.



Ion Ceban a subliniat că, invitația este una cu caracter oficial, semnată de către președintele partidului, Zinaida Greceanîi, urmează să fie înregistrată, în cel mai scurt timp, la secretariatul parlametului și nemijlocit la sediile partidelor PAS și DA.