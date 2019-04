O carte despre istoria presei românești a fost lansată la Chișinău

O carte intitulată ”Condeie, voci, chipuri. Presa românească – pagini de istorie”, semnată de scriitorul și ziaristul român Neagu Udroiu, ex-director al Agenției ”Rompres”, a fost lansată astăzi la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, informează MOLDPRES.





Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român ”Mihai Eminescu” la Chișinău și instituția gazdă.

Constituită din trei volume, lucrarea a apărut la o editură din Iași și cuprinde 1.930 de pagini despre personalitățile care au marcat toată presa din România, de la 1829 până în prezent.

Solicitat de MOLDPRES, directorul Institutului Cultural Român ”Mihai Eminescu”, academicianul Valeriu Matei a menționat că această lucrare este o istorie a jurnalisticii românești, semnată de Neagu Udroiu, prozator, publicist și diplomat, care a condus Agenția ”Rompres” din 1990 încoace și cel care a stabilit relațiile de colaborare directe cu Agenția ”Moldova pres”, pentru a ne promova în lume.

”În acest sens, Neagu Udroiu a fost întotdeauna un atașat al românilor basarabeni, a fost de mai multe ori la Chișinău, a invitat jurnaliști din R. Moldova și scriitori cu diverse prilejuri la București, a fost și Ambasador al României. Această carte este o istorie a jurnalistici românești prin personalitățile ei la toate etapele – și cei care în perioada interbelică au promovat idealul de consolidare a statului național unitar român, și cei care în vremurile grele ale proletcultismului au știut să rămână fideli principiului adevărului și să contribuie la informarea corectă a societății, și care după revoluția din 1989 s-au pus în slujba lichidării consecințelor totalitarismului comunist. Este o istorie complexă, o istorie veritabilă a ziaristicii românești, care le va fi binevenită tuturor ziariștilor, studenților de la Facultatea de Ziaristică, dar și tuturor celor care sunt interesați de această latură a culturii românești”, a subliniat Valeriu Matei.

La rândul său, Neagu Udroiu a afirmat că este vorba de o lucrare în primă apariție. ”Ce am avut de spus, am scris în cele aproximativ 2000 de pagini. Eu vin după o experiență de câteva decenii în care studiul aplicat al presei a ocupat un loc important. Am fost tentat să nu merg în acest «stufăriș» al presei fără o așezare în spațiu, fără o circumstanțiere a acestei profesii. Am încercat să ilustrez în această lucrare mai multe postulate: Presa a fost de la începuturi o «carotidă» a progresului societății. În susținerea presei s-au înregimentat mari spirite (scriitori, oameni de cultură). Cei care au ars ca niște lumânări pentru a face bine presei s-au așezat în slujba unor obiective cu totul și cu totul speciale, adică au avut în vedere posibilitatea de a se informa despre ceea ce se întâmplă și dincolo de întâmplările obișnuite”, a mai spus autorul cărții.

La sfârșitul manifestării, Neagu Udroiu a făcut o donație de carte Bibliotecii Naționale.