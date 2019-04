Marina Tauber la depunerea mandatului de primar: Partidul ȘOR va continua modernizarea tuturor localităților din raionul Orhei

Primarul comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber, vicepreședinte al Partidului ȘOR și-a anunțat sătenii, în mod solemn, în cadrul unei adunări de totalizare că este nevoită să renunțe la mandatul de ales local, pentru că legea nu-i permite să-l cumuleze cu cel de deputat. Ea însă a dat asigurări că împreună cu echipa partidului său vor continua să dezvolte și să modernizeze nu doar comuna Jora de Mijloc și orașul Orhei, dar toate localitățile din acest raion.



Primarul comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber, a fost aleasă deputat din partea circumscripției uninominale Nr 19 la scrutinul parlamentar din 24 februarie. Luni, 8 aprilie, au expirat cele 30 de zile timp în care trebuia să renunțe la funcțiile incompatibile cu mandatul de deputat. Marina Tauber a făcut acest lucru nu înainte de a-și aduna sătenii la o Adunare Generală a Satului. În cadrul evenimentului, primarul și deputatul Marina Tauber, a trecut în revistă toate realizările echipei sale în cele 10 luni de mandat. Ea însă a dat asigurări că proiectele sale pentru Jora de Mijloc nu se încheie aici, ba mai mult, alături de cele ale tuturor localităților din Circumscripția 19, vor fi abordate la nivel de administrație publică centrală, de la microfoanele din sala de ședințe a Parlamentului.



„Grație susținerii Dvs. am devenit deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acum problemele și dorințele Dvs. le pot reprezenta și apăra la un alt nivel, la nivel de stat. ​ Dvs. ați fost punctul de reper pentru a schimba spre bine viitorul întregii comunități a satelor moldovenești. Dvs.ați fost învățătorii mei, pașii importanți în politică i-am făcut cu Dvs., și mereu o să Vă fiu recunoscătoare pentru emoțiile care le - am trăit cu Dvs. și etapele prin care am trecut împreună”, a menționat Marina Tauber, adresându- se la joreni și lopatneni.



Ea le-a mulțumit localnicilor atât pentru susținerea acordată în mai​ 2018, când au ales-o în funcția de primar, dar și pentru cea oferită la alegerile parlamentare din 24 februarie. „Astăzi vă rog să fiți alături de mine în acest pas important și responsabil pentru noi toți. Anume Comuna Jora de Mijloc a dat speranța tututor satelor din circ.19, din raionul Orhei, din Republica Moldova, că localitățile rurale și locuitorii satelor moldovenești merită să trăiască în alte condiții, mult mai bune, mult mai dezvoltate ”, a menționat Marina Tauber.



„Acum un an am urcat în premieră pe această scenă, împreună cu liderul Partidului Politic ȘOR, domnul Ilan Șor, pentru a Vă îndemna să vă luați în mâini soarta întregii comune și a face alegerea pentru un viitor prosper al copiilor voștri și acest lucru ne-a reușit din plin” – a spus deputatul Marina Tauber.



„Aș vrea din tot sufletul să-i mulțumesc Domnului Președinte, Liderului nostru Ilan Șor pentru încrederea acordată, pentru posibilitate să fiu primarul Dvs., oamenilor minunați și foarte dragi sufletului meu, pentru toată susținerea, pentru minuni și proiecte frumoase care au transformat - comuna noastră într - o comuna de vis, pentru posibilitatea să merg mai departe, să merg înainte, să fac mai mult pentru țara noastră​ și să prezint Partidul, Comuna Jora de Mijloc și satele din circ.19 în Parlamentul Republicii Moldova” – a conchis Marina Tauber.



Tot aici deputatul Marina Tauber a anuțat că în funcția de primar interimar rămâne, Sergiu Labliuc, cel care până acum și-a exercitat funcția pe viceprimar al comunei și a muncit cot la cot cu Marina Tauber și întreaga echipă a primăriei, fiind o persoană care se bucură de încerederea sătenilor.



Amintim că Marina Tauber a fost aleasă în funcția de primar al comunei Jora de Mijloc la sfârșitul lunii mai 2018.



În doar câteva luni, aceasta, sprijinită de liderul Partidului ȘOR, primarul de Orhei Ilan Șor a transformat localitatea într-un exemplu de dezvoltare a localităților rurale nu doar pentru Moldova, dar și întreaga regiune. În această perioadă la Jora de Mijloc au fost reparate drumurile, iluminate străzile, inițiate proiecte de îmbunătățire a infrastructurii culturale, au fost implementate proiecte sociale precum „Capitalul matern”, „magazinele sociale”, etc. Iar un proiect unic în toată Moldova, implementat la Jora de Mijloc a fost restabilirea colhozului „Comuna de vis”.



Prezența Marinei Tauber în Parlament promite să fie la fel de prolifică și activă cum am obișnuit să o vedem până acum, deja remarcându-se printr-o serie de declarații dure și acțiuni memorabile în scurta activitate legislativă.