Ce spun astrele azi, 9 aprilie

Berbec

Pe parcursul zilei, va veti afla in multe situatiii in care va trebui sa respectati reguli si ar fi bine sa o faceti, in cele mai multe dintre cazuri, mai ales daca aveti anumite teluri care trebuie atinse. Nu va veti confrunta cu probleme financiare acute, insa nu este imposibil sa apara unele inconveniente de natura financiara, care sa va puna in dificultate in zilele urmatoare. Avti mare grija de modul in care gestionati eventualele crize, deoarece este foarte posibil sa inregistrati pierderi, daca alegeti cai de actiune nepotrivite. Astazi s-ar putea sa fie nevoie sa fiti cat mai aproape de partenerul de viata. S-ar putea ca acesta sa simta nevoia unei discutii serioase cu voi, pe o anume tema care va preseaza de mai multa vreme. Nu mai evitati discutia pentru ca veti inrautati situatia.



Taur

Nu veti fi in stare sa va aplecati cu toata seriozitatea asupra problemelor zilei de astazi, iar acest lucru va fi vizibil in rezultatele actiunilor efectuate. Totusi, nu trebuie sa fiti dezamagiti de o prestatie mai slaba, intr-o zi cu augurii nu foarte favorabile. Astfel de zile apar cu regularitate si trebuie sa stiti cum sa treceti peste ele. Daca aveti posibilitatea sa evadati catre o activitate care va face placere, alaturi de persoane care va pot ridica moralul, nu ezitati sa puneti in aplicare un astfel de plan. La munca, s-ar putea sa primiti reprosuri ca ati fost putin absent in ultimul timp, chiar distrat. Probabil si din cauza tensiunilor familiale. Discutia cu partenerul si rezolvarea problemelor s-ar putea sa va ajute sa va concentrati mai bine.



Gemeni

Poate ca ar fi momentul sa va mai satisfaceti si unele dintre propriile voastre dorinte, chiar si dintre cele mai mici, pentru a va face sa va simtiti mai bine. Incercati sa iesiti din monotonie, sa mai inviorati putin atmosfera. Evolutiile evenimentelor din aceasta zi nu apar ca fiind negative, dar nici pozitive nu s-ar parea ca sunt. Atata timp cat lucrurile treneaza, ar fi bine sa va ganditi la modalitati de a le pune in miscare, atunci cand auspiciile se vor arata mai favorabile. Fiti cu bagare de seama si la opiniile celor din jur, deoarece apar unele contradictorii, menite sa va induca in eroare. Precautia este necesara mai ales in cazurile care implica eforturi finanicare din partea voastra.



Rac

Trebuie sa fiti mai atenti la detaliile activitatilor in care sunteti implicati. Spre deosebire de parerea generala, ca imaginea de ansamblu este importanta, s-ar putea sa aveti surpriza ca detaliile, oricat de nesemnificative le-ati aprecia, corect abordate, sa fie, de fapt, pilonii unei imagini de ansamblu cat mai apropiate de ceea ce va doriti. Cladirea unor relatii de incredere reciproca la locul de munca este foarte importanta pentru reusita si ar fi bine sa lucrati si astazi la acest aspect. Pe de alta parte, poate ca ar fi bine ca astazi sa faceti ceva mai diferit decat restul lumii. Sunteti creativi din fire, iar cateva noi idei sau puncte de vedere v-ar putea aduce o promovare sau un loc de munca mai bun. Sau poate va gasiti o ocupatie care sa va ofere un plus financiar la venituri.



Leu

Desfasurarea unor evenimente astazi s-ar putea sa va impuna o atitudine mai rezervata, mai sobra, mai protocolara decat de obicei. Chiar daca va este greu sa actionati de aceasta maniera, oarecum artificiala, mai nociv ar fi sa va impotriviti evolutiei lucrurilor. Implicarile emotionale vor fi eficiente in viata personala, insa nu este bine sa exagerati cu sentimentalismele, nici macar in relatia intima cu partenerul. Ar fi prea siropos si ar parea artificial, iar aici, acest lucru nu ar fi benefic. Ar fi bine ca astazi sa priviti ceva mai atent la detaliile a ceea ce se intampla in jurul vostru. Sunteti destul de prins cu imaginea de ansamblu si s-ar putea sa pierdeti din vedere anumite aspecte esentiale, care, trecute cu vederea superficial, ar putea fi ignorate.



Fecioara

Din pacate, va fi o zi plina de contradictii si contraziceri. In familie, pare ca partenerul are propriile sale opinii, pe care si le sustine cu foarte multa tarie. Nu pare sa va lase prea multe de spus cu privirea la subiectele abordate, iar acest lucru va enerveaza, va face sa va simtiti frustrati. Nici in viata profesionala nu veti avea ocazia sa va exprimati asa cum v-ati dori, astfel incat va aflati in situatia in care nu prea mai intelegeti care e rolul si locul vostru in ecuatiile vietii voastre. O comunicare deschisa si concreta cu interlocutorii vostri este in masura sa rezolve problemele aparute, insa abordarile trebuie facute cu diplomatie si la momentul potrivit.



Balanta

Auto-disciplina va ajuta sa va indepliniti obiectivele stabilite si sa obtineti rezultate multumitoare. Marginiti-va sa faceti aprecieri pe marginea prestatiei voastre si nu faceti greseala sa duceti critici celor implicati. Cand veti mai avea nevoie de ajutor, nimeni nu va mai fi dispus sa se afle langa voi, din cauza temerii ca nu vor reusi deloc sa va multumeasca. Daca ati reusit sa va indepliniti cu succes angajamentele, faceti in asa fel ca ceilalti colaboratori sa se simta apreciati. Incercati sa va mobilizati si sa terminati la timp sarcinile de lucru, astfel incat sa va multumiti si sefii si sa puteti pleca ceva mai devreme de la birou, eventual. Poate chiar ar fi bine sa va inchideti o ora-doua telefonul, sa va deconectati de pe Messenger sau Skype si sa va concentrati atentia asupra lucrului, caci altfel riscati sa aveti parte de nenumarate intreruperi, multe dintre ele pentru chestiuni absolut neinsemnate, ba chiar stupide.



Scorpion

Astazi veti fi foarte cantonati in problemele domestice. Trebuie neaparat sa rezolvati aceste chestiuni, mai ales daca ele se cer a fi rezolvate de mai multa vreme. Daca nu veti da curs solicitarilor si veti alege sa ignorati aceste cereri, riscati sa iscati adevarate furtuni in viata de familie, ceea ce ar fi un element extrem de negativ, cu implicatii importante asupra vietii personale. In viata profesionala, este bine sa optati pentru o organizare riguroasa a chestiunilor pe care trebuie sa le solutionati, altfel pericolul ca haosul sa puna stapanire pe viata voastra azi creste exponential. Ar putea sa apara si o schimbare radicala in viata oastra, fie din punct de vedere personal, fie din punct de vedere profesional. Indiferent ce va fi, astrele spun ca va fi ceva coplesitor si mununat in acelasi timp, care va va afecta destul de mult modul de a gandi



Sagetator

Este bine ca astazi sa va autodisciplinati pentru a putea face fata sarcinilor acestei zile. Nu ca ati fi, de regula, persoane dezordonate. Insa se anunta o zi destul de agitata, in care numai un autocontrol si o organizare foarte bine puse la punct va va ajuta sa o scoateti cumva la capat. Au mari sanse de a se remarca astazi, cei care activeaza in domeniul educatiei sau al justitiei. Atentie mare ca, asa cum va stiti, puteti sa va pierdeti cumpatul si sa stricati totul intr-o secunda. Totusi, dispozitia dumeavoastra nu este dintre cele mai bune. Sunteti in pericol de a nu mai avea cu cine sa impartasiti satisfactiile pe care le-ati putea obtine. Este cazul sa aveti mare grija cum va exprimati. Se stie ca puteti fi extrem de transanti uneori, dar acum chiar nu este momentul potrivit.



Capricorn

Astazi veti avea mare nevoie sa fiti inconjurati cu caldura de cei din jur, sa simtiti sprijin din partea apropiatilor. Din pacate, ori nevoile voastre vor fi prea mari, ori cei de la care asteptati reactii, nu vor actiona pe masura asteptarilor voastre. Dezamagirile s-ar putea sa va demoralizeze, insa nu e cazul sa disperati, fiindca e doar o experienta trecatoare si, cu putin efort din partea voastra, dar si a apropiatilor, situatia se poate usor normaliza. Persoanele noi cu care intrati in contact astazi, din punct de vedere profesional, se vor dovedi o importanta achizitie relationala pentru viitor; aveti gria si pe viitor sa cultivati aceste relatii.



Varsator

Daca veti sti cum sa va puneti in evidenta munca pe care ati realizat-o, veti avea multe de castigat. Este important sa va promovati, altfel veti ramane in anonimat si e putin probabil ca cineva sa afle de voi si de performantele voastre. Atunci cand va organizati finantele, tineti cont de nevoile familiei, dar si de opiniile membrilor acesteia in legatura cu aceste nevoi. Aprecierile voastre s-ar putea sa difere de ale lor si trebuie armonizate. Se stie ca sunteti o persoana ceva mai iesita din comun, insa astazi exagerati cu misticismul si alte d-astea. Nu mai luati in seama tot ceea ce vedeti pe la televizor sau auziti de pe la altii. Daca stati si va tot faceti ganduri negre, starea dvs de spirit o va lua razna rau de tot. Si veti ajunge sa-i speriati si pe cei din jur, inducand implicit o stare de tensiune care-i va face pe multi sa se indeparteze de voi.



Pesti

Va fi foarte important ca, pe parcursul zilei de astazi, sa mentineti un echilibru intre propriile voastre nevoi si solicitarile venite din partea celor din jur sau responsabilitatile pe care le aveti fata de acestia. Unele reguli de actiune s-ar putea sa va cam enerveze astazi, mai ales daca va restrang libertatea de actiune. Aveti insa grija ce alegeti sa eludati, ca sa nu aveti probleme mai tarziu. Prieteniile sunt sensibile astazi, de aceea trebuie sa aveti mare grija in cine va puneti increderea, mai ales in ceea ce priveste problemele mai delicate. Incercati mereu sa vedeti partea plina a paharului, frumusetea vietii si nu lucrurile urat; bucurati-va de clipa de fata, pentru ca asa ca toti ceilalti, nu aveti de unde sa stiti ce aduce viitorul si merita sa va ganditi doar la lucruri care va fac fericiti.