Alianța cu socialiștii, dorită de Năstase, contravine angajamentului semnat înainte de alegeri

Cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, toți candidații pentru funcția de deputat din partea blocului ACUM au semnat un angajament prin care declarau că sub nicio formă nu vor face alianță cu socialiștii. Angajamentele date au fost semnate și de către șefii blocului – Maia Sandu și Andrei Năstase. La o lună după scrutin, Năstase își folosește anturajul din rândul ”societății civile” ca să promoveze agresiv ideea unei coaliții, ”fie și situativă” cu PSRM.



Faptul că Năstase își dorește cu orice preț să ajungă la putere se vede și din declarația pe care a făcut-o în data de 2 aprilie, când a încercat să corupă deputați din alte fracțiuni, prin invitarea lor ”la dialog transparent”.



”Nu am spus numele fracțiunii, dar am spus că chemăm toți deputații care nu sunt sub controlul lui Plahotniuc, era de înțeles că mă refer la cei 35 de deputați PSRM”, declara Andrei Năstase, într-un live pe Facebook.



Aceste afirmații sunt în contradicție totală cu angajamentul semnat la final de campanie electorală.



”Angajamentul prevede că fiecare candidat ACUM se angajează în fața poporului Republicii Moldova să nu participe la crearea unei coaliții de guvernare (formală sau informală) cu PD, PSRM, Partidul Șor, Partidul Nostru și alte formațiuni pro-oligarhice și anti-europene în caz dacă acestea intră în Parlament. De asemenea, Angajamentul obligă candidatul semnatar să-și depună mandatul de deputat în caz de încălcare a prezentului angajament”, se arată în declarația publicată pe site-ul blocului defunct.



”Subsemnatul, Andrei Năstase, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea ”Blocului electoral ACUM Platforma DA și PAS”, mă angajez în fața poporului Republicii Moldova să nu particip la crearea unei coaliții de guvernare (formală sau informală) cu Partidul Democrat din Moldova, Partidul Socialiștilor din Moldova, Partidul Politic ”Șor”, ”Partidul Nostru” și alte formațiuni pro-oligarhice și anti-europene în caz dacă acestea intră în Parlament. Subsemnatul, Andrei Năstase, mă oblig în fața alegătorilor care mi-au încredințat acest mandat ca, în caz de încălcare a prezentului Angajament, să-mi depun mandatul de deputat”, se arată în declarația semnată de liderul PPDA, alături de ceilalți 25 de deputați aleși din partea blocului ACUM.