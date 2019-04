Plahotniuc, după discuțiile cu PSRM: cel puțin în ceea ce privește chestiunile sociale, am găsit mai multe subiecte unde avem viziuni asemănătoare cu ei, dar avem și diferențe de viziuni, în special pe dimensiunea politică

La discuțiile organizate de președintele Igor Dodon, Partidul Democrat din Moldova și-a prezentat viziunea privind activitatea viitoarei guvernări. Un alt scop a fost să înțeleagă care sunt punctele comune pe care le au formațiunile care au venit la Reședința de Stat, dar și divergențele. Declarația a fost făcută de către liderul PDM, Vlad Plahotniuc, după discuțiile cu reprezentanții fracțiunii PSRM, în prezența șefului statului.



”Am dat astăzi curs invitației președintelui Dodon de a avea o nouă discuție, fiindcă noi, cei din Partidul Democrat, considerăm că, înainte de toate, politicienii trebuie să comunice între ei, pentru a depăși această criză post-electorală. În acest context, regretăm că cele două partide din Blocul electoral ACUM au refuzat astăzi din nou dialogul cu partidele parlamentare, punând orgoliul și încăpățânarea mai presus de interesul cetățenilor, inclusiv a celor care și-au dat votul pentru ei”, a spus Plahotniuc.



Liderul democraților s-a referit la prioritățile pe care le-a pus în discuție la întâlnirea de astăzi.



”Partidul Democrat a remarcat în discuția de astăzi că oamenii așteaptă de la politicieni să-și respecte angajamentele electorale și să continue toate proiectele bune, precum: Prima Casă, majorarea salariilor și a pensiilor, majorarea indemnizațiilor pentru copii, proiectului „Drumuri Bune”, crearea locurilor de muncă, dezvoltarea economiei, îmbunătățirea calității educației și modernizarea medicinei”, a punctat președintele PDM.



Acesta s-a referit și la poziția și viziunile PSRM.



”Am ascultat și poziția Partidului Socialiștilor di Republica Moldova și am constatat că cel puțin în ceea ce privește chestiunile sociale, am găsit mai multe subiecte unde avem viziuni asemănătoare cu ei, dar avem și diferențe de viziuni pe alte zone, în special pe dimensiunea politică. După acest schimb de opinii, rămâne să analizăm cu colegii ceea ce am auzit astăzi, să vedem în ce măsură putem continua discuțiile și dacă, în general, e posibil un dialog constructiv, solid între aceste două formațiuni”, a venit cu detalii Vlad Plahotniuc.



La final, președitele PDM a reiterat că obiectivul Partidului Democrat din Moldova este să ofere țării în continuare un guvern stabil, responsabil și eficient și noi vom analiza toate opțiunile existente anume din această perspectivă.