Marina Tauber comentează fuga Blocului Acum de la propriile discuții: Gestul a fost unul needucat. Noi am venit să discutăm

Partidul Politic ȘOR a desemnat trei deputați, membri ai fracțiunii sale, la discuțiile lansate marți de Blocul politic Acum. Cei trei deputați au venit cu propuneri concrete în vederea identificării soluțiilor pentru deblocarea situației politice. Blocul Acum a refuzat însă orice discuții, și a fugit în mod rușinos la apariția celor trei deputați, demonstrând încă o dată că adevăratul său scop nu ține de rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii, dar să facă acțiuni populiste.



Deputații Partidului ȘOR desemnați de formațiune să participe la discuții au fost Marina Tauber, vicepreședinta Partidului, Reghina Apostolova și Denis Ulanov. Ei au îndemnat Blocul Acum să înceapă imediat discuțiile atât pe marginea pachetului legislativ propus de blocul politic, cât și pachetul prioritar lansat de Partidul Politic ȘOR. Marina Tauber a precizat că Partidul ȘOR a examinat propunerile Blocului Acum și este gata să discute și să îmbunătățească acest pachet legislativ.



„Suntem delegați și împuterniciți de conducerea Partidului Politic ȘOR să reprezentăm fracțiunea. Am venit să participăm la o discuție constructivă, la un dialog constructiv, pentru că și ei și noi suntem în opoziție și trebuie să lucrăm împreună”, a menționat Marina Tauber.



Ea a arătat că deși Blocul Acum a anunțat discuții cu deputații, nici măcar nu au pregătit scaune pentru alți legiuitori, decât cei din fracțiunile lor.



Marina Tauber a precizat că Partidul Politic ȘOR a examinat inițiativele de așa-numite ”de-oligarhizare” pe care le consideră populiste, dar formațiunea sa este gata să le discute pentru a le îmbunătăți. În același timp, Partidul ȘOR a venit să propună și propriile inițiative legislative, menite să îmbunătățească viața oamenilor.



Printre inițiativele legislative prezentate de deputații Partidului ”ȘOR” se numără implementarea Strategiei de dezvoltare a gospodăriilor agricole colective (colhozurile) și protecția producătorului agricol autohton; adoptarea legii privind “Medicamente gratuite garantate pentru pensionari”; modificarea legii privind sistemul de pensii de stat care să asigure majorarea semnificativă a pensiei minime, astfel încât să reprezinte 80% din salariul mediu; adoptarea unei legi privind anularea impozitelor la produse și mărfuri vândute în magazinele sociale; adoptarea Strategiei Naționale privind Stimularea revenirii concetățenilor în țară. De asemenea, Partidul Politic „ȘOR” propune și anularea imunității parlamentare pentru deputați.



Deputata Tauber a accentuat că aceste inițiative au fost deja implementate la Orhei și la Jora de Mijloc, unde și-au demonstrat eficiența.



Blocul Acum a refuzat însă discuțiile, ceea ce dă dovadă de lipsă de educație, dar și faptul că această formațiune a rămas încă în campania electorală, consideră Marina Tauber. „Gestul a fost unul needucat. Noi am venit să discutăm. Cred că aveam dreptul să spunem ceva. Am venit cu gânduri bune, în spatele nostru stau oamenii care ne-au ales, la fel ca în spatele Blocului Acum”, a declarat Marina Tauber.



„Am vrut să discutăm conlucrarea cu Blocul Acum. Dar observăm că cei de la Bloc au făcut doar PR și show. E păcat, pentru că acum ne văd cetățenii că acest Parlament nu poate să lucreze normal pentru că probabil cei 26 de deputați ai Blocului Acum au venit în Parlament nu ca să lucreze, dar în alte scopuri. Probabil că Blocul Acum nu este suficient de matur și deputații săi nu înțeleg pentru ce au venit în Parlament”, a punctat Marina Tauber.



Întrebată despre poziția Partidului ȘOR în continuare și despre posibilitatea unei alianțe cu PDM, Marina Tauber a precizat că fracțiunea sa va rămâne în opoziție constructivă și responsabilă și va susține proiectele în favoarea cetățenilor, indiferent de formațiunile politice care le vor propune.