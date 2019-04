Începând de astăzi va fi testată calitatea semnalului dat de operatorii de telefonie mobilă pe întreg teritoriul țării

Începând de astăzi, Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio va desfășura o amplă campanie de măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice accesibile populației, care sunt furnizate prin rețelele publice mobile. În acest context, ministrul Chiril Gaburici a întreprins o vizită la SNMFR pentru a evalua și verifica echipamentele tehnice de care dispune instituția.



„De astăzi, SNMFR are posibilitatea să facă controlul serviciilor prestate de operatorii de telefonie mobilă în toată țara, la mai multe criterii de performanță a acestora. Verificările vor cuprinde 1499 localități și 186 de trasee naționale cu lungimea totală de aproximativ 12000 km și se vor desfășura timp de 6 luni pe întreg teritoriul țării. Utilizatorii de servicii sunt prioritari pentru noi și vrem să fim siguri că ei folosesc servicii de calitate. Totodată, am certitudinea că și operatorii își doresc să oferă servicii calitative”, a punctat ministrul.



De asemenea, Chiril Gaburici a menționat că există un plan de lucru foarte amplu: „Este important să verificăm toate localitățile din Republica Moldova dar și drumurile naționale și regionale. Totodată, m-am bucurat să văd că instituția are deja și laboratoarele necesare pentru a presta mai multe servicii și astfel își diversifică într-un fel sursa de venituri. Este important să putem oferi aceste servicii nu doar pentru piața din Republica Moldova dar, și pentru agenții economici sau alte companii din afara țării, aici mă refer la țările din vecinătate – România și Ucraina”.



Pentru realizarea analizei comparative a calității serviciilor și a performanței rețelelor furnizorilor mobili, toate măsurările vor fi efectuate simultan, în aceleași localități, fiind utilizate aceleași echipamente și setări.



În timpul acestor măsurări va fi verificat un set întreg de indicatori care reflectă calitatea celor mai relevante servicii de comunicații electronice mobile în contextul actual al rețelelor publice mobile celulare terestre, precum: rata de blocare a apelurilor; rata apelurilor întrerupte; calitatea vocii evaluată conform MOS-LQO; timpul de stabilire a apelului; rata mesajelor scurte SMS livrate cu succes; rata de acoperire cu servicii de voce; viteza medie de transfer a datelor; timpul de descărcare completă a paginii WEB; etc.



Pe baza acestor măsurări vor fi realizate studii de evaluare a calității serviciilor de comunicații electronice mobile, astfel oferindu-le utilizatorilor finali informații corecte și obiective cu privire la calitatea serviciilor și performanța rețelelor prin intermediul cărora sunt furnizate aceste servicii.