Gaburici: Se prognozează o creștere de 40% a sectorului IT în 2019

În anul 2019 se prognozează o creștere de 40% a sectorului IT. Republica Moldova trebuie să depună eforturi ca să mențină această creștere. Declarația aparține ministrului economiei și infrastructurii, Chiril Gaburici. Potrivit lui, în acest domeniu trebuie atrași jucători mari de peste hotare, transmite IPN.





„Atrăgând jucători mari în sectorul IT, ei cu siguranță vor veni cu mai mulți sateliți ai lor, jucători mai mici cu care lucrează împreună”, a menționat Chiril Gaburici la emisiunea „Replica” de la postul de televiziune Prime TV.

Ministrul spune că Republica Moldova are resursele necesare pentru creșterea acestui sector. „Și resursa de bază a acestui sector este cea umană - oamenii pe care îi avem noi aici. Când am venit la minister am spus că știu cum putem să creștem economic – noi pur și simplu trebuie să educăm 100 de mii de specialiști IT. Salariul minim al unui specialist IT este de la o mie de euro, bani destul de mari pentru Republica Moldova”, spune Chiril Gaburici.

Referitor la sectorul energetic, Chiril Gaburici spune că întreprinderea românească „Transgaz” va începe lucrările de construcție a gazoductului Chișinău-Ungheni în șapte segmente concomitent, astfel încât să reușească să finalizeze construcția cât mai rapid. „Scopul este ca până la finele anului 2019 să fie deja operațional acest tronson”, a afirmat ministrul. Totodată, Chiril Gaburici spune că pe domeniul dezvoltării producerii energiei de alternativă Republica Moldova mai are mult de muncit.

Ministrul susține că în cadrul unei discuții cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional s-a stabilit o prognoză de 3,7% creștere a economiei în anul 2019. „Eu cred că poate fi și mai mare. Nu știu dacă anul acesta reușim să avem o creștere de 5% pentru că suntem într-un an de alegeri. În orice an de alegeri există o prudență a oamenilor de afaceri, până lucrurile se clarifică, până când Guvernul funcționează”, spune Chiril Gaburici.