Maia Sandu insistă că PAS și PPDA sunt două partide separate: Nu s-a schimbat nimic

Maia Sandu confirmă că unitatea dintre PAS și PPDA a fost una declarativă și că ambele formațiuni sunt două partide separate. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă.



”Noi suntem două partide politice separate. Am fost două partide politice separate și înainte de alegeri, am mers într-un bloc comun, am rămas două partide politice distincte și după alegeri. Nu s-a schimbat nimic”, a declarat Maia Sandu.



Lidera PAS mai spune că nici pe viitor nu se pune în discuție tema unității, fiind vorba despre ceva ipotetic.



”Dacă o să ajungem într-o zi să discutăm fuzionarea partidelor, o să fie alt lucru, dar altfel toată această discuție în jurul numărului de fracțiuni este speculativ”, a continuat Maia Sandu.



În același interviu, lidera PAS a evitat un raspuns clar la întrebarea dacă liderul PPDA, Andrei Năstase și-a dorit o singură fracțiune a blocului ACUM, iar Maia Sandu – două fracțiuni separate.



”Eu cred că însăși dezbaterea publică la subiectul numărului de fracțiuni este una artificială”, a răspuns Maia Sandu, dar nu a negat că astfel de discuții au avut loc.