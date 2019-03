Şase paşi simpli pentru a te simţi mai tânăr cu zece ani

O stare psihică bună se citeşte cel mai bine pe un chip senin.



Şi tânăr, totodată, căci grijile şi frustrările sunt cele care te îmbătrânesc prematur. Iată cum poţi arăta şi te simţi mai tânăr ca-n bulentin!



Dormi!

Pe bune, somnul ar trebui să fie o prioritate, mai ales atunci când te simţi obosit şi fără tonus. Iar aşa-zisele power naps de după-amiază sunt magnifice. Dacă reuşeşti să dormi timp de şapte ore, în fiecare noapte, eşti pe drumul cel bun. Te poţi ajuta investind într-o saltea de calitate, în perne ergonomice şi păstrând o temperatură minină acceptabilă în dormitorul tău.



Bea apă!

Corpul uman este format într-un procent majoritar din apă şi are nevoie în continuare de acest lichid. Apa este importană pentru ca toate organele tale să funcţioneze la capacitate maximă, aşa că ai nevoie de ea ca de aer. Pentru un gust mai deosebit, poţi adăuga o felie de lămâie, de castravete sau de portocală. Dacă reuşeşti să bei opt pahare pe zi, ai numai de câştigat.



Mişcă-te în aer liber!

Şi nu e vorba doar despre sport, ci de tot felul de activităţi plăcute pe care le poţi face afară. Iar dacă vorbim de sport, nu trebuie să faci maratoane sau să te chinui să scoţi cel mai bun timp. Găseşte o activitate care-ţi place şi fă-o cel puţin 30 de minute, de minimum trei ori pe săptămână. Şi nu pentru slăbit, ci pentru a-ţi menţine inima sănătoasă şi circulaţia în bună funcţionare.



Provoacă-ţi creierul!

Sau, cu alte cuvinte, ţine-ţi mintea activă! Când te concentrezi pe rezolvarea unor probleme, creierul tău nu are timp să se îngrijoreze sau să retrăiască momente din trecut. Şi nu e vorba de matematică, ci de diferite activităţi care-ţi provoacă materia cenuşie. Citeşte, fă o seară de boardgames, învaţă o limbă străină, mergi la cursuri de pictură, sculptură sau orice reuşeşte să te menţină prezent!



Petrece timp în natură!

Iar primăvara este cel mai potrivit moment pentru a-ţi oxigena creierul şi a te relaxa în mijlocul naturii. De multe ori, o plimbare mai lungă în parc reuşeşte să-ţi dea răspunsul la toate problemele tale, pentru că este liniştitoare şi te ajută să gândeşti, apoi, la rece. Ia o pauză de la telefonul mobil şi de la social media! Deconectează-te!



Socializează!

Interacţiunea cu persoanele apropiate este importantă pentru sănătatea noastră emoţională. Oamenii sunt, până la urmă, animale sociale şi au nevoie să se conecteze cu semenii lor. Iar lumea este plină de oameni singuri cărora le este teamă să facă primul pas. Caută, aşadar, compania celor dragi şi petrece cât mai multe momente alături de aceştia, lăsând telefoanele deoparte.