Ce spun astrele azi, 28 martie

Berbec

Chiar daca veti avea foarte mult de munca, acest lucru va insufleteste, pentru ca sunteti muncitori si foarte perseverenti in tot ceea ce faceti. Tocmai de aici si riscurile pentru voi. Puteti sa va epuizati cu prea multe lucruri de facut, cu incercari de a face totul singuri si cu refuzul de a mai delega cate ceva din multitudinea sarcinilor pe care le aveti in fata. Trebuie sa fiti constienti ca nu sunteti de fier si ca puteti dezvolta probleme de sanatate majore de la epuizare. Macar pe cei care se ofera, lasati-i sa va fie de ajutor, altfel, la un anume moment, veti ajunge sa va poticniti sau, mai rau, veti face greseli pe care cu greu veti reusi sa le reparati.



Taur

Astazi veti fi ceva mai iritabili ca de obicei, ceea ce, in privinta voastra, nu este un lucru deloc bun. Caracterul exploziv, specific, nu mai are nevoie de exacerbare; ar trebui sa existe cineva prin preajma care sa va mai tempereze. Din pacate, trebuie sa va asteptati la mai multe rabufniri necontrolate, care pot sa va aduca mari prejudicii de imagine si nu numai. Pe cat posibil, stati cat mai retrasi, pentru a minimiza efectele negative, care ar putea avea impact neplacut asupra intregii zile de astazi. Incercati sa nu va faceti singuri probleme, caci aveti si-asa destule. Daca va veti implica in actiuni care va fac placere, poate va va fi usor.



Gemeni

Nu va fi o zi lipsita de griji, insa asta nu este o noutate; fiecare zi este, in felul ei, plina de provocari. In plan profesional, vor aparea probleme stringente, care va vor solicita din plin atentia si abilitatile. Momentele de liniste, de calm, vor fi foarte pretioase astazi, de aceea trebuie sa le fructificati la maximum, sa nu ratati ocaziile care vi se ofera la fiecare pas. O oarecare volatilitate emotionala va poate pune in dificultate in a doua parte a zilei, insa fara repercursiuni majore; emotiile trebuie controlate ceva mai bine, mai ales atunci cand este vorba de chestiunile profesionale - sentimentele nu trebuie amestecate deloc aici.



Rac

Multe lucruri pe care v-a trebui sa le faceti astazi vor incepe foarte fluent, insa parca totul conspira pentru a va incurca planurile. Acest lucru vi se pare foarte frustrant, va enerveaza la culme, va provoaca agitatie si frustrare. Ca urmare, starea voastra de spirit, pe tot parcursul zilei de astazi, nu va fi una foarte fericita; tristetea poate pune foarte simplu stapanire pe voi, daca o lasati. Daca veti fi implicati intr-un proiect comun, incercati sa va aparati propriile interese mai putin agresiv, cu mai multa diplomatie. Fiti circumspeci in relationarea sociala, tocmai pentru a evita disputele; nu aveti nevoie de noi motive de stres si enervare.



Leu

Contextul astral de astazi promoveaza munca intelectuala, educatia, competitiile sportive. Participati la evenimente informale, care va pot aduce castiguri in noi experiente, dar si in relatii sociale interesante si, de ce nu, folositoare. Daca va implicati in jocuri de societate, nu faceti uz de prea multa critica, asa cum va este obiceiul, pentru ca veti avea doar de pierdut; incercati sa va faceti placuti celorlalti, sa puneti bazele unor relatii care v-ar putea fi de folos, la un moment dat. Este exclus ca astazi sa reusiti sa excelati in domeniul financiar; insa, daca va straduiti, ati putea evita pierderile, care v-ar putea incomoda serios in poriectele voastre viitoare.



Fecioara

Atentie astazi la manevrarea de echipamente, masinarii sau chimicale, pentru ca exista risc de accidentare; nu va grabiti, cititi cu atentie cartile tehnice sau instructiunile de utilizare, pentru a va scuti de probleme. Aveti grija cui imprumutati bani astazi, pentru ca finantele sunt volatile si este posibil sa inregistrati o serie de pierderi in aceasta directie. Familia va constitui locul vostru de refugiu; aveti noroc daca partenerul se implica activ in mentinerea unui climat stabil, lucru cu influenta pozitiva asupra psihicului vostru. Mai ales dupa o zi incarcata, este o binecuvantare sa va petreceti seara intr-o atmosfera linistita, care sa va remonteze psihic si fizic.



Balanta

Este posibil ca anumite actiuni ale partenerului sa va enerveze, sa va puna in situatii nedorite, in pozitii delicate in care nu ati fi dorit deloc sa ajungeti. Totusi, este important modul in care veti rectiona, fiindca daca veti fi mult prea duri, este posibil ca relatia de cuplu sa sufere daune iremediabile. In relatiile cu opozantii vostri, incercati sa nu va lasati prea mult influentati de emotii, ci faceti tot posibilul sa pareti stapani pe situatie si pe ceea ce urmeaza sa faceti. Acest tip de atitudine va intimida si descumpani pe cei ce va stau impotriva; cu nervii si agitatia nu veti reusi sa rezolvati absolut nimic constructiv.



Scorpion

Nu este stilul vostru, insa astazi sunteti intr-o dispozitie de aventurier si tocmai astazi nu este ziua in care sa va asumati prea multe riscuri. Luati-va suficiente masuri de precautie, indiferent in ce actiuni va veti implica, pentru ca de noroc nu prea poate fi vorba. Luati in considerare si anticipati, pe cat posibil, orice situatie cu potential agravant, care poate sa va puna bete-n roate atunci cand va este lumea mai draga; ca in medicina, mai degraba preveniti, caci este mai costisitor sa vindecati o afectiune deja instalata. Este posibil sa trebuiasca sa duceti munca de lamurire cu o persoana cu care va aflati in stransa legatura; daca vedeti ca nu merge, ar trebui sa lasati omul, cu parerea lui; sa se convinga singur, daca pe voi nu va crede.



Sagetator

S-ar putea sa fiti foarte ingrijorati de anumite strategii financiare si sa va lasati antrenati intr-o serie lunga de discutii privitoare la ele, discutii care s-ar putea dovedi daunatoare, in cele din urma. Este bine sa nu va devaluiti in intregime gandurile interlocutorilor, mai ales daca unii dintre ei ar putea deveni potentiali adversari, la un anume moment. Problemele referitoare la castigurile voastre vor fi sensibile, asa ca ar trebui discutete doar in cercuri restranse. In discutatiile directe cu persoane responsabile, nu lasati sa circule cine stie ce zvonuri, care pot ajunge denaturate la urechile respectivilor si va pot face mult rau.



Capricorn

Dialogul cu partenerul ar putea deveni foarte incarcat emotional, la un moment dat, plin de semnificatie. Daca exista lucruri ce trebuie lamurite intre voi, profitati de contextul acestei zile, care este favorabil acestui demers. In afaceri, se poate sa aveti succes mai mare decat v-ati fi asteptat, mai ales in prima parte a zilei; fructificati cum trebuie rezultatele si nu va culcati pe-o ureche, odata ce succesul a fost obtinut. Spre seara, norocul si vizunea s-ar putea sa va paraseasca, dar pagubele nu vor fi prea mari, avand in vedere ca programul de munca se finalizeaza dupa-amiaza. Pastrati seara libera pentru activitatile care va fac placere.



Varsator

Conflictele profesionale va scot la lumina latura razboinica si sunteti hotarati sa nu cedati fara lupta. In unele cazuri, poate ca aceasta atitudine este potrivita, insa exista momente in care mai trebuie sa lasati cate ceva de la voi pentru a castiga mai mult, ulterior. Din acest punct de vedere, este bine sa analizati cu atentie, cand este cazul sa va implicati si cand ar fi bine sa asteptati sa treaca furtuna si sa se limpezeasca atmosfera. Si in familie, se anunta unele turbulente, insa situatia nu va fi, nici pe departe, la fel de grava ca in plan profesional. Veti scapa mult mai ieftin, mai ales daca veti fi putintel atenti la atitudine si mod de actiune.



Pesti

S-ar putea ca astazi sa fiti in pana de inspiratie si sa va lipseasca originalitatea. Unele chestiuni parca nu va ofera nici o solutie, iar aceasta pana de inspiratie nu ajuta starii voastre de spirit. Daca simtiti ca este cazul sa va reincarcati cumva bateriile, nu ezitati sa va luati o scurta pauza departe de tot. Cautati-va sursele de inspiratie care va lipsesc si fara de care sansele de a ajunge la rezultatele scontate sunt minime. nu incercati sa schimbati persoanele care nu va plac; mai ales daca este vorba de persoane importante din viata voastra, ar trebui sa incercati sa le acceptati asa cum sunt. Pana la urma, daca va uitati si la voi insiva, aveti si voi defectele voastre.