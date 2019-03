Cristina Balan pentru The Washington Diplomat: Guvernarea de la Chișinău susţine parcursul european

Guvernarea de la Chişinău susţine parcursul european al Moldovei şi va face tot posibilul pentru a forma o coaliţie ce va continua reformele.



Declaraţia a fost făcută de Cristina Balan, ambasadorul Republicii Moldova în SUA, în prestigioasa publicaţie americană "The Washington Diplomat", care este citită de membrii Congresului, de corpul diplomatic şi alţi factori de decizie din SUA. Articolul are aproape patru pagini dedicate Moldovei.



În ceea ce priveşte rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie, Cristina Balan a declarat că acestea au fost recunoscute de către organizaţiile internaţionale ca fiind competitive, iar drepturile omului au fost respectate.



Un alt subiect abordat în articol sunt relaţiile dintre Chişinău şi Tiraspol, despre care diplomatul nostru a declarat că au înregistrat un succes fără precedent. Asta după ce, după mai bine de zece ani de negocieri, discuții în contradictoriu, acuzații, nenumărate întâlniri fără rezultate concrete, Chișinăul și Tiraspolul au demonstrat, în 2018, voinţă politică și au reușit să rezolve o bună parte din problemele sociale şi economice ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Printre acestea se numără: semnarea unei decizii protocolare care le permite proprietarilor maşinilor înmatriculate în regiunea transnistreană să circule în străinătate în baza unor plăcuţe neutre şi acordarea fermierilor din raionul Dubăsari a certificatelor de acces la propriile terenuri agricole, situate după traseul Rîbniţa - Tiraspol.



Totodată, ambasadorul Moldovei a menţionat despre adoptarea legislaţiei cu privire la dezvoltarea sectorului IT, despre reforma guvernamentală, prin care au fost reduse cheltuielile bugetare, precum şi despre creşterea economică, datorată politicilor fiscale adoptate de Guvernul Filip.



Într-un alt articol, din ediţia specială a aceluiaşi ziar, Cristina Balan a vorbit despre experienţa sa în calitate de prima femeie ambasador al Moldovei în SUA, dar şi despre implicarea femeilor în politică.



Ea a declarat că are misiunea de a menţine şi a promova interesele Moldovei pe agenda diplomaţiei americane. Anterior, Cristina Balan a oferit un interviu pentru prestigioasa revistă "Global Ambassador's Journal", unde a menţionat despre modelul occidental de dezvoltare pe care Guvernul de la Chişinău îl implementează.