Ce greșeli să nu faci când ții post. Sfaturi de la nutriționist

Cele mai răspândite greșeli alimentare pe care le fac oamenii în perioada postului este faptul că aceștia consumă în special produse de patiserie și cartofi, alimente care nu conțin elementele esențiale de care are nevoie organismul. Nutriționistul Sergiu Munteanu, contactat de IPN, spune că în această perioadă un rol esențial îl au boboasele, acestea fiind principala sursă vegetală de proteine. Fasolea, năutul și lintea nu trebuie să lipsească de pe masă cât durează postul.



Pe lângă boboase, sunt recomandate fructele și legumele, în stare crudă sub formă de salate sau preparate termic. Potrivit nutriționistului, legumele asigură organismul cu vitaminele necesare și sunt o sursă importantă de fibre. Nelipsite din meniul alimentar ar trebui să fie conopida, broccoli, varza chinezească, frunzele de rucola. Totodată, este necesar să fie consumate și legume rădăcinoase, cum este morcovul, pătrunjelul, țelina sfecla și altele. Sergiu Munteanu a mai spus că produsele din soia, de asemenea, pot fi consumate, dar nu mai des de două ori pe săptămână.



Nutriționistul susține că un regim alimentar de post, ținut corect, are un efect pozitiv asupra organismului, deoarece contribuie la detoxifierea acestuia. În anumite situații, regimul alimentar de post nu este recomandat persoanelor care au afecțiuni ale aparatului digestiv, cum ar fi gastritele, pancreatite sau alte afecțiuni cronice. Nu se recomandă regimul alimentar de post nici copiilor, femeilor însărcinate și celor care alăptează.