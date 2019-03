Theresa May ar putea să anunţe miercuri data la care va demisiona din fruntea Guvernului britanic

Premierul britanic Theresa May ar putea anunţa miercuri data la care îşi va da demisia din fruntea Guvernului britanic, potrivit jurnalistului Tom Newton Dunn de la cotidianul The Sun, citat de agenţia de ştiri Reuters.



Anunţul ar putea fi făcut cu ocazia unei şedinţe a parlamentarilor conservatori care este programată să se desfăşoare miercuri, în jurul orei locale 17:00 (ora României, 19:00).



„Granzii Tory (membru al Partidului Conservator, n.red.) se aşteaptă acum ca prim-ministrul să se folosească de ocazie pentru a stabili data demisiei sale", a transmis jurnalistul pe Twitter.



Un parlamentar conservator a declarat, sub protecţia anonimatului, că "în mod cert este o posibilitate" ca May să anunţe miercuri data la care îşi va da demisia.



Jurnalistul Robert Peston de la postul ITV a relatat luni că premierul britanic Theresa May le-a spus mai multor parlamentari pro-Brexit, inclusiv foştilor miniştri Boris Johnson şi David Davis, că va renunţa la funcţia de premier în încercarea de a obţine sprijinul acestora pentru acordul Brexit negociat de Guvernul de la Londra cu UE.