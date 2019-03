Cum alegi cerealele?

Le găseşti pe rafturile magazinelor, în diferite combinaţii şi arome. Ai, de fiecare dată, de unde alege! Dar cât de familiarizată eşti cu efectele cerealelor asupra organismului tău? Ştii să le diferenţiezi şi să alegi ce este mai bun pentru tine?



Cum alegi varianta potrivită



Micul dejun cu cereale este o invenţie americană din secolul al XIX-lea. Pentru început, erau menite să ajute digestia, însă acum există tot felul de produse de cereale, unele mai sănătoase, altele mai puţin benefice dietei. Dacă vrei să te bucuri pe deplin de efectele benefice ale cerealelor, trebuie să alegi varianta cea mai simplă a lor. Cele mai sănătoase cereale sunt fulgii de grâu, de orez sau de hrişcă. Acestea nu conţin zahăr şi au o cantitate importantă de fibre.



Cerealele integrale sunt considerate cea mai bună alegere datorită faptului că, în cazul lor, bobul rămâne întreg, ceea ce păstrează intacte toate calităţile lui. Sunt o sursă de bază pentru organismul tău, având conţinut bogat în nutrimente, carbohidraţi şi minerale. În plus, sunt bogate în vitaminele B şi E.



Cerealele tip fulgi de porumb sunt şi ele o alegere potrivită deoarece conţinutul lor ajută la întărirea imunităţii şi la menţinerea sănătăţii sistemului cardiovascular. De aemenea, conţin vitaminele C, E şi B, minerale şi fibre.



Sursă de energie sau aport caloric?



Răspunsul e simplu: stai deoparte de cerealele cu conţinut mare de zahăr şi alegele pe cele neîndulcite şi bobate în fibre. Cerealele integrale sunt cea mai bună alegere datorită conţinutului bogat în in carbohidrati, fibre, grasimi sanatoase, vitamine, minerale, enzime vegetale. În ceea ce priveşte aportul caloric, acesta poate să fie unul echilibrat, dacă alegi cu atenţie cerealele şi nu faci exces. Este important să profiţi de nutrimentele lor şi să ai, totodată, o dietă echilibrată.