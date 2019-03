Discipolul lui Tkaciuk, Sergiu Litvinenco, „luminat” în materie de proceduri legislative de șeful direcției Juridice a Parlamentului

Inițiativele depuse de blocul ACUM în Parlament nu pot fi trecute prin procesul legislativ și singurul lucru pe care l-au obținut autorii este un blocaj. Declarația îi aparține șefului Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă.



Acesta a declarat pentru Politics.MD că deputații din ACUM au făcut doar un pas din tot procesul necesar. “Procedura e simplă. Au venit și au înaintat proiectul și l-au a trimis la Secretariatul Parlamentului și Cancelarie să îl înregistreze. Problema e în situația creată, pentru că nu avem făcut pasul doi, introducerea în procesul legislativ”, a explicat funcționarul.



Potrivit lui, pentru procesul legislativ nu există organe de lucru ale Parlamentului. “Nu este președinte, nu este comisie, nu are cine face rapoartele, nu are cine examina, viza. S-a creat o situație de blocaj pur și simplu”, a spus Ion Creangă. Amintim că juristul PAS, Sergiu Litvinenco, a trecut astăzi și Secretariatul Parlamentului în lista “instituțiilor capturate” din cauza că structura l-a atenționat de nerespectarea cerințelor legale.



Nu este pentru prima dată când Litvinenco demonstrează ignoranta totală în materie juridică. Acesta s-a făcut de rușine în 2016, după alegerile prezidentiale, când a mers să o reprezinte pe Maia Sandu la Curtea Constituțională fără procură. Presa a atras atenția, ulterior, asupra integrității dubioase a acestui candidat al binomului Sandu-Năstase, care a fost școlit în anturajul lui Vladimir Voronin, sub aripa ideologului comunist Mark Tcaciuk.