Continuă scandalul în PLDM. Un grup de fruntași, supărați ca au rămas fără funcții, trântesc ușa partidului

Acestia spun ca s-ar fi simtit expulzati din formatiune, in timp ce liderul lor, Tudor Deliu, afirma ca nu stie inca nimic despre decizia lor de a pleca. Ieri la sedinta Consiliului Politic National a Partidului Liberal Democrat a pervenit o cerere semnata de 51 de membri, prin care s-a cerut demiterea tuturor vicepresedintilor partidului si revocarea Biroului Permanent Central.



“Noi am avut 6 vicepresedinti. Consiliul considera ca este un numar prea mare de vicepresedinti, trebuie sa revenim la un numar mai mic.”



Printre acesti vicepresedinti se numara deputata de pe listele ACUM – Maria Ciobanu, candidatul la parlamentare care a pierdut scrutinul in favoarea lui Vlad Plahotniuc pe circumscriptia de la Nisporeni, Ion Terguta, liderul precedent al PLDM – Viorel Cibotaru sau fostul ales al poporului – Vadim Pistrinciuc. Cererea de demitere nu ar fi fost motivata corespunzator, comenteaza Terguta.



Ion TERGUTA, VICEPRESEDINTE DEMIS AL PLDM: “Noi nu am avut dreptul nici macar sa ne prezentam punctul de vedere asupra acestei probleme. Noua ni s-a cerut in mod imperativ sa se supuna la vot aceasta decizie si s-a votat pur si simplu. Am fost pur si simplu expulzati in felul asta din partid.”



De aceea, acesta isi va depune carnetul de partid. La fel o va face Viorel Cibotaru, care vorbeste ca si Maria Ciobanu va actiona in acelasi mod. Deputata nu ne-a raspuns la telefon ca sa ne confirme, iar vicepresedintele de pana acum Vadim Pistrinciuc ne-a mentionat ca el demmult a decis sa se retraga din politica.



Ion TERGUTA, VICEPRESEDINTE DEMIS AL PLDM: “Nu doar eu, toti membrii Biroului isi vor depune demisia din partid, unii au facut-o deja.”



Terguta il invinuieste pe Deliu ca intentionat nu ar fi vrut sa puna in discutie anumite chestiuni, la sedinta.



Ion TERGUTA, VICEPRESEDINTE DEMIS AL PLDM: “Noi am vrut sa aflam cu permisiunea cui anumiti responsabili din partid au participat in calitate de independenti in alegeri, iar presedintele Partidului a incercat sa ii protejeze si asa Biroul a fost demis.”



Terguta s-a referit la Alexandru Bujorean, care a participat independent la scrutinul din februarie pe circumscriptia 41 care cuprinde Cantemir si Leova. Deliu ne-a comentat ca spusele lui Terguta sunt niste aberatii. Respectivii care au de gand sa isi depuna carnetul de partid spun ca e devreme pentru a ne preciza daca vor adera in continuare la alte formatiuni.