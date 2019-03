Pavel Filip: Tergiversarea creării majorităţii parlamentare şi a unui nou Guvern NU va afecta buna administrare a ţării

Tergiversarea creării majorităţii parlamentare şi a unui nou Guvern nu va afecta buna administrare a ţării. Asigurările vin din partea premierului în exerciţiu Pavel Filip.



Potrivit demnitarului, structurile guvernamentale au fost depolitizate, în urma reformei administraţiei publice centrale, iar secretarii de stat vor gestiona eficient activitatea ministerelor, indiferent când vor fi numiţi miniştrii din noul Executiv. Declaraţiile au fost făcute într-un interviu oferit PRIME TV.



"Vă asigur că nu va avea de suferit calitatea administrării treburilor în Republica Moldova pentru că cât nu vor dura negocierile pentru formarea majorității parlamentare unui nou Guvern, structurile actuale îşi vor face treaba foarte bine", a menţionat Pavel Filip.



Şi asta datorită reformei, care presupune în primul rând, depolitizarea absolută, susţine premierul: "Acum avem Institutul Secretarilor de Stat, care sunt funcționari publici şi nu mai vin şi nu mai pleacă odată cu schimbarea, cu schimbarea Guvernelor. După care lucrurile au fost aranjate de o manieră astfel încât să avem mai multă eficiență lucrul Guvernului. Vorbim şi despre administrarea asistenței externe şi de multe, multe alte lucruri".



Întrebat dacă se gândeşte la încă un mandat de prim-ministru, Pavel Filip a evitat să răspundă.



"Nu am ajuns să discutăm despre noul premier, sunt lucruri mult mai importante care țin de crearea unei majorități parlamentare. Pentru noi, cei din această formațiune politică, este mai puțin important cine şi în ce funcție se află pentru că de unul singur un prim-ministru nu poate rezolva nimic, lucrurile pot fi rezolvate în echipă. Doar bunul Dumnezeu știe cum va fi mai departe", a declarat Pavel Filip.



Potrivit Constituţiei, Cabinetul de Miniştri îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor pentru un nou Parlament. În prezent, Guvernul este în exerciţiu, ceea ce înseamnă că are atribuţii limitate şi nu poate aproba proiecte de legi. Până la votarea în Parlament a unui nou Executiv, cabinetul de miniştri în exerciţiu are doar competenţe de administrare a treburilor publice.