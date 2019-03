Remedii care alungă astenia de primăvară

După sezonul rece, în care am consumat mai puține legume și zarzavaturi proaspete, ne simțim uneori lipsiți de vitalitate. Totodată, corpul face un efort continuu ca să se adapteze la schimbările de temperatură. Acest lucru determină o slăbiciune fizică, numită astenie.



Păpădia, acțiune remineralizantă

Planta ajută la detoxificare, eliminând substanţele toxice din sânge, ceea ce înseamnă că vei avea un tonus mai bun. În acelaşi timp, păpădia este şi o sursă importantă de magneziu, potasiu, calciu şi fier. Acesta din urmă este esenţial pentru combaterea stărilor de slăbiciune. Poţi bea, dimineaţa, câte o cană cu ceai obţinut din două linguriţe de plantă mărunţită la 250 ml de apă. De asemenea, când prepari o salată din verdeţuri de primăvară, pune şi câteva frunze și tulpini proaspete de păpădie sau rucola şi vei beneficia de calităţile lor binefăcătoare.



Măceşele, efect tonic și vitaminizant

Fructele roșii abundă în minerale şi în vitaminele A, B1, B2, C, K, de aceea se pot dovedi de un real ajutor pentru cei cu astenie. Stările de oboseală şi de slăbiciune se atenuează dacă bei, de două ori pe zi, ceai de măceşe. Ca să prepari ceaiul, fierbi două lingurițe de măceșe uscate în 500 ml de apă. După ce dă în clocot, stingi focul și lași vasul acoperit 10-15 minute. Apoi strecori și bei ceaiul la temperatura camerei, neîndulcit. Cura trebuie ținută o lună.



Cătina, sursă bogată de vitamina C

Conţinutul vitaminei C din fructele de cătină depăşeşte 1.500 mg/100 g fructe, fiind mai mare comparativ cu măceşele și portocalele. Din fructele proaspete sau uscate, se poate prepara o infuzie care va întări organismul lipsit de vitamine. Peste două lingurițe de plantă se toarnă o cană cu apă clocotită și se lasă la infuzat timp de 15 minute. Se beau 2-3 căni cu ceai pe zi, înaintea meselor principale, iar cura de vitaminizare durează trei luni, fiind recomandată de două ori pe an.



Produsele stupului, excelente suplimente

Mierea de mană se recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor aflate în convalescență, pentru întărirea imunității și pentru combaterea oboselii. Este o miere extrasă de albine din rășinile de brad. Conține până la de 8,5 ori mai multe minerale decât celelalte tipuri de miere. Un alt produs apicol benefic în stări de astenie este mierea de salcâm. Are aciditatea cea mai scăzută și un gust delicat, fiind indicată în special copiilor. Conține vitaminele B1, B2, B6, B12, enzime, acizi organici, în total - 435 de substanțe. Stimulează pofta de mâncare și facilitează digestia, îmbunătăţeşte activitatea inimii, ficatului și crește procentul de hemoglobină din sange.