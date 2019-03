Reacția procurorilor la cazul Petic: la baza dosarului au stat probe incontestabile, iar unele declarații ale avocatului condamnatului sunt invenții

Procuratura Generală vine cu precizări privind cazul activistului PPDA, Gheorghe Petic, condamnat astăzi la 3 ani și 6 luni pentru viol. Procurorii declară că la baza inițierii respectivei cauze penale a stat plângerea victimei acțiunii de viol, susținută în cadrul urmăririi penale de depozițiile detaliate ale acesteia, precum și un șir de probe incontestabile, inclusiv probe biologice, prelevate imediat, înregistrări video etc.



Într-un comunicat al instituției se mai arată că Petic a refuzat să participe la ședințele de judecată, planificate și desfășurate pentru audierea victimei infracțiunii, unica sa declarație referindu-se la nemulţumirea sa faţă de declanşarea anchetei.



Mai mult, procurorii afirmă că avocatul inculpatului a făcut declarații mincinoase despre condițiile de detenție ale lui Petic și despre pretinse rele tratamente.



”Procuratura Generală anunță că a luat act și s-a autosesizat urmare a declarațiilor lansate în presă de către avocatul lui Petic, prin care se semnala pretinse fapte de tratament inuman și degradant, admise în raport cu clientul său arestat. Alegațiile expuse public au fost verificate în cadrul unui proces penal, în rezultat stabilindu-se netemeinicia acestora. Mai mult, unele relatări s-au dovedit a fi intenționat inventate cu scop de denaturare a situației de fapt și influențare a opiniei publice”, se arată într-un comunicat al instituției.



Procuratura afirmă că, pe fundalul situației generale din sistemul penitenciar din țară, condițiile de detenție ale deținutului Petic s-au adeverit a fi mai bune în raport cu alți deținuți ai Penitenciarului Rezina (norma sanitară minimă a spațiului de detenție, iluminarea, ventilarea, hrana, riscul contaminării cu boli infecțioase, etc). Însăși Petic, fiind audiat de procurori, a infirmat cele relatate de avocat în fața presei.



”Acțiuni de intimidare a acestuia, prin agravarea condițiilor de detenție nu au fost identificate. Cât privește alegațiile despre hrana cu “peste crud”, acestea s-au dovedit a fi o invenţie a avocatului, procurorii constantând prin probe obiective (video) că produsul prezentat de către avocat presei, nu provine din penitenciar și nu are nici vreo legătură cu această instituție”, se mai arată în comunicatul Procuraturii Generale.