La Orhei continuă modernizarea capitală a curților de bloc

Primăria Orhei a demarat lucrările de modernizare a curții blocurilor de locuit din strada Stejarilor 2, 2A, 2B, 2E, și 2G, în cadrul proiectului “Operațiunea Curtea”. Municipalitatea planifică să cheltuie aproape jumătate de milion de lei pentru reparația “de la zero” a acestei curți, iar lucrările se desfășoară în ritm accelerat.



Curtea blocurilor de locuit din str. Stejarilor 2, 2A, 2B, 2E, și 2G are o lungime de 300 de metri și o suprafață a carosabilului de 1 042.6 mp. Muncitorii vor monta câte 300 metri de borduri pe ambele părți ale drumului, dar și 150 metri de borduri mici. Autoritățile vor folosi 228 de tone de pietriș și vor așterne 122,5 tone de asfalt pe 1 042.6 mp, cu grosime de 5 cm. De asemenea, vor fi folosiți aproximativ 30 m3 de beton.



Primarul orașului Orhei, Ilan Șor, a declarat astăzi în cadrul unei vizite în teren că primăria depune toate eforturile pentru a finaliza cât mai curând modernizarea celor 60 de curți din cadrul programului “Operațiunea Curtea”. El a dat asigurări că toate proiectele începute la Orhei, vor fi finalizate și se va da start altor proiecte noi.



”Pentru mine acest proiect este destul de important. Eu am spus și spun. Curtea este familia locatarilor unde oamenii simt primele emoții și sentimente și eu îmi doresc ca orheienii să se bucure de modernizarea curților în care locuiesc. Am observat că locuitorii orașului se bucură de acest proiect, de asta, în calitate de deputat ales, voi continua proiectele sociale pe care le-am început”, a declarat primarul de Orhei, Ilan Șor.



Reamintim că mai mult de 40 de curți ale blocurilor multietajate din municipiul Orhei, din cele 60 planificate în cadrul proiectului „Operațiunea Curtea”, au fost deja reabilitate și modernizate. Proiectul a fost lansat în primăvara anului trecut, la iniţiativa primăriei oraşului Orhei, cu scopul de a moderniza infrastructura și spațiile din preajma blocurilor multietajate din orașul Orhei. Astfel, curțile sunt renovate capital și sunt dotate cu spații pentru locuri de parcare, locuri amenajate special pentru uscarea rufelor, terenuri de joacă pentru copii.