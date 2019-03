Expert IDIS: Oricare ar fi coaliția de guvernare, aceasta va implica PDM

Expertul IDIS „Viitorul” Ion Tăbârță consideră că se conturează trei scenarii cu privire la viitoarea coaliție de guvernare, printre care o alianță între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Un alt scenariu ar fi PDM, Partidul „Șor”, independenții și o parte din deputații transfugi de la PSRM, iar al treilea, care în opinia analistului este puțin probabil din lipsa resurselor financiare – alegeri anticipate, transmite IPN.





În cadrul emisiunii „15 minute de realism economic”, Ion Tăbârță a declarat că deocamdată nu este clar care va fi coaliția de guvernare. Cert este că, oricare ar fi ea, va implica Partidul Democrat. În perioada inițială după alegeri, la adresa Blocului electoral ACUM se vine cu propuneri mai mult formale pentru a demonstra partenerilor externi că blocul a adoptat o poziție intransigentă. Și pentru o viitoare stabilitate politică și economică a Republicii Moldova se merge la consens între PDM și PSRM pentru a avea continuitate. În culise se vorbea despre anumite persoane la funcția de premier și pentru fotoliile din Guvern.

Potrivit analistului, între timp a intervenit „un scurt circuit” din exteriorul țării. A fost așa-zisa vizită de odihnă la Moscova a președintelui Igor Dodon, care a rămas învăluită de mister. O a doua vizită a fost a Zinaidei Greceanîi, imediat după propunerea făcută de către PSRM Blocului ACUM.

Ion Tăbârță menționează că întrebarea este în ce constă acest „scurt circuit” dintre PSRM și Moscova. Kremlinul este împotriva unei alianțe între PSRM și PDM, punând accentul pe alegerile anticipate. În opinia sa, nu în zadar, în ultimul timp, în mass media rusească au apărut filmele denigratoare la adresa președintelui PDM, Vladimir Plahotniuc. Or Moscova este de acord cu o asemenea coaliție, dar nu este mulțumită de condițiile ei. Totodată, de la Bruxelles s-a dat clar de înțeles că o alianță cu PSRM va stopa multe din proiectele UE, iar de asistența financiară nici nu va putea fi vorba. În plus, PDM are și o relație special cu PSD-ul din România și nu este exclus că va trebui să explice Bucureștiului o eventuală alianță de guvernare cu socialiștii.

În urma alegerilor parlamentare din 24 februarie, Partidul Socialiștilor a obținut 35 de mandate de deputat, Partidul Democrat a obținut 30 de mandate, Blocul electoral ACUM a câștigat 26 de mandate, iar Partidul Șor – șapte. De asemenea, în legislativ au acces trei candidați independenți. PDM a lansat invitații la discuții în vederea constituirii unei majorități pentru reprezentanții Blocului ACUM, însă aceștia au refuzat. Ulterior, democrații au lansat o invitație repetată, care de asemenea a fost respinsă. Blocul ACUM a respins și invitația PSRM de a purta discuții.