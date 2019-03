O amânare a Brexitului va avea „un cost economic şi politic”, avertizează Bruxellesul

O amânare a Brexitului va avea ”un cost economic şi politic” a avertizat Bruxellesul, în timp ce premierul britanic Theresa May se pregăteşte să trimită o scrisoare Uniunii Europene (UE) prin care care cere amânarea datei divorţului, relatează AFP, potrivit News.ro.





Recunoscând că impsul în Parlamentul britanic în vederea ratificării acordului său privind ieşirea din UE a devenit o ”criză”, un purtător de cuvânt al Theresei May a anunţat că şefa Guvernului conservator ”îi va scrie lui Donald Tusk, preşedintele Consiliului European (...) pe tema unei prelungiri a Articolului 50” al Tratatului de la Lisabona, în virtutea căruia s-a stabilit 29 martie ca dată a Brexitului.

O schimbare a datei este necesar să fie aprobată de către cele două Camere ale Parlamentului britanic, a adăugat el, fără să precizeze durata amânării cerute UE.

Negociatorul-şef UE al Brexitului Michel Barnier consideră că ”o amânare este o prelungire a incertitudinii, ea are un cost politic şi economic”. ”Motivul, obiectivul acestei prelungiri (...) va condiţiona durata” unei amânări, a declarat el marţi, în faţa presei, după o reuniune, la Bruxelles, cu reprezentanţi ai Celor 27.

Cu nouă zile înaintea datei ieşirii din UE şi la trei ani după referendumul din iunie 2016 prin care s-a decis Brexitul, ţara şi Parlamentul rămân la fel de împărţite cu privire la formele pe care ar trebui să le ia divorţul - o ruptură clară şi o ieşire fără acord în ceea ce-i priveşte pe ”Brexiter”-i sau un acord al retragerii şi relaţii strânse.

„CRIZĂ”





Theresa May voia să încerce să obţină ratificarea acordului retragerii, pe care l-a negociat laborios cu Bruxellesul, înaintea summitului european de joi şi vineri, pentru a le cere Celor 27 o amânare limitată a Brexitului care să permită implementarea tehnică a acordului. Însă strategia sa a fost sabotată de lovitura-fulger neaşteptată a preşedintelui camerei Comunelor, ”speaker”-ul John Bercow.

Acesta din urmă a decis luni că un text nu poate fi supus neschimnbat aprobării deputaţilor a doua oară în cadrul aceleiaşi sesiuni parlamentare, după ce a doua versiune a acordului retragerii a fost respinsă cu o largă majoritate săptămâna trecută.

El a provocat furia Executivului. ”Traversăm o criză constituţională majoră”, a apreciat Robert Buckland, un consilier juridic al Guvermului.

Presa conservatoare l-a pus la stâlpul infamiei pe Bercow, un conservator care, în opinia sa, îşi face o plăcere răutăcioasă din a pune beţe în roate Guvernului. ”Act de sabotaj”, a denunţat Daily Mail, "Distrugător al Brexitului”, a titrat Daily Express, "Bercow, du-te dracului”, a îndrăznit Sun.

”Guvernul trebuia să îndeplinească Brexitul... acum nu o mai face”, titrează miercuri The Daily Telegraph, iar Financial Times (FT) notează că ”Bruxellesul adoptă o atitudine dură în privinţa amânării Brexitului”, în timp ce membrii Guvernului May sunt ”împărţiţi”.

Într-un material publicat de Daily Telegraph, Donald Trump Jr., fiul mai mare al preşedintelui american, critică tactica adoptată de May în vederea Brexitului.

”Doamna May a ignorat sfatul tatălui meu şi până la urmă un proces care ar fi durat doar câteva luni a devenit un impas care durează de un an, iar poporul britanic a fost abandonat sieşi”.

În iulie 2018, preşedintele Donald Trump a criticat în mod deschis strategia lui May şi a deplâns faptul că ea nu a ales să-i asculte sfaturile.

Trump şi-a reiterat criticile la 14 martie. ”Sunt surprins să văd cât de rău stau lucrurile”, a declarat el. ”Sincer, cred că s-ar fi putut negocia altfel”.

„ALTERNATIVĂ CREDIBILĂ”





Europenii, la rândul lor, dau semne de nerăbdare. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene (CE), Margaritis Schinas, a îndemnat Londra ”să hotărască următoarele etape” şi să ”informeze” UE în acest sens ”rapid”.

Parisul a avertizat că o amânare nu este ”nici evidentă, nici automată” şi a cerut Londrei o ”alternativă credibilă, în următoarele zile sau următoarele ore”, potrivit preşedinţiei franceze.

Însă cancelarul german Angela Merkel a dat asigurări că vrea ”să se batăpână la sfârşit, înainte de data-limită de 29 martie”, pentru a evita un Brexit fără acord, un scenariu deosebit de temut de mediile economice.

Ministrul Brexitului Stephen Barclay a apreciat că votul asupra acordului, care să pună capăt celor 46 de apartenenţă la blocul european, ar putea să aibă loc săptămâna viitoare. ”Realitatea este că cel mai bun mijloc ca Brexitul să fie realizat este susţinerea planului premierului”, a pledat el la BBC.

”Oamenii vor să mergem înainte. este foarte clar. Toată lumea ar trebui să se concentreze pentru a găsi un mijloc de a părăsi (UE) cu un acord”, a declarat, la rândul său, un purtător de cuvânt al lui May.

Premierul răspunde miercuri, în Parlament, întrebărilor aleşilor.

”Speaker”-ul britanic a avertizat însă că el nu va accepta un text care să nu fie ”fundamental diferit”, sugerând că modificări ar urma să rezulte în urma unor noi discuţii cu liderii europeni.

Bruxellesul, însă, nu vrea să renegocieze şi reiterează că propunerea de pe masă este ”cea mai bună şi singura disponibilă”.

Cu toate acestea, potrivit unor experţi în drept constituţional, dacă UE acceptă o amânare, acest lucru ar putea constitui schimbarea reclamată de către Bercow.

Înaintea deciziei "speaker"-ului, au început să apară îndoieli cu privire la organizarea unui nou vot, săptămâna aceasta, din cauza incapacităţii lui May de a-i uni în jurul acordului său - respins de o majoritate zdrobitoare la 15 ianuarie şi la 12 martie - pe deputaţii cei mai euroceptici.

Fostul premier Tony Blair a apreciat într-un interviu acordat BBC, citat de agenţia Press Association (PA) că, în cazul unei amânări a Brexitului, termenul ieşirii ar urma să fie de nouă până la 12 luni.

În perioada următoare, ”«no deal»-ul nu este provocarea noastră”, a declarat Blair.

”Provocarea este (...) să avem un plan care să permită Parlamentului să ajungă la o opinie definitivă asupra chestiunii centrale a Brexitului «soft» sau «dur»”, a subliniat el.