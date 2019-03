Adori să servești cafeaua de dimineață acasă? Sau o bei cu colegii, la birou? Indiferent de locul unde preferi să o servești, știi care e cea mai bună pentru tine? Singura cafea pe care trebuie să o bei este... celebrul cafe latte!



Este o băutură delicioasă și în care poți pune multe arome. Dar te întrebi de ce cafe latte este singura cafea pe care trebuie să o bei? Pentru că este mult mai sănătoasă.



Singura cafea pe care trebuie să o bei - cafe latte



Un cafe latte, în comparație cu alte cafele aromate, are doar 95 de calorii. În plus, conține 3.5g grăsimi și 75mg cofeină. O cantitate mică de cafe latte oferă oricărui băutor 30% din doza zilnică recomandată de calciu.



Când vine vorba de espresso simplu, cappuccino, etc., aceste băuturi sunt fie prea tari, fie au un aport calorc ridicat, fiind nerecomandate în caz de dietă. În plus, un cafe latte pe zi îți va ține de foame în comparație cu o cafea fără lapte.



Dacă nu tolerezi lactoza sau pur și simplu nu bei lapte de origine animală, poți cere cafe latte cu lapte de soia, migdale sau orez. În cel mai rău caz, poți încerca să prepari acasa zi de zi cafe latte. Tot ce trebuie să faci e să îți iei un mic espressor. Poftă bună la cafe latte!