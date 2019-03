Medic neurolog: Stresul duce la pierderea capacităţii intelectuale

Stresul, denumit și boala secolului 21, ne afectează zilnic. Potrivit unui studiu al Organizației Internaționale a Muncii, șapte din zece români sunt stresați la locul de muncă. Deși de multe ori este considerat neimportant, acesta produce efecte pe termen lung.



Profesorulul universitar doctor Dumitru Constantin Dulcan, medic neurolog şi psihiatru, dar și autorul unui număr mare de monografii, tratate, lucrări şi cărţi de o mare valoare ştiinţifică, a vorbit în cadrul unui interviu despre pagubele pe care stresul de creează organismului nostru.



Potrivit acestuia, stresul atacă neuronoo, sistemul iminitar, dar și ADN-ul.



"Stresul are un rol foarte nefericit. Stresul este reacţia pe care o are organismul la o traumă care poate să fie fizică, psihică, emoţională. Stresul în organism are efect asupra a trei elemente structurale esenţiale: neuronul, ADN-ul, adică substratul genetic al organismului, şi sistemul imunitar. În ceea ce priveşte neuronul, stresul blochează neurogeneza, formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni. Şi iată că în secolul nostru vorbim de o frecvenţă din ce în ce mai mare, de o morbiditate crescândă a bolii Alzheimer, deci a pierderii capacităţii intelectuale", a declarat prof. dr. Dumitru Constantin Dulcan.



Cum ne ferim de stres? Prin detașare, susține medicul.



"Trebuie să te aperi încercând să te detaşezi, asta înseamnă autoeducaţie, să cunoşti ceva despre tehnici de apărare de stres şi, sigur, să-l eviţi. De exemplu: te duci la şeful tău şi, dacă ştii că o să-ţi facă scandal, deja să anticipezi, să încerci să fii cât se poate de indiferent, să-ţi pui un baraj", a mai precizat.