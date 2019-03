Să recunoaștem, roșcatele întorc priviri. Nu degeaba se spune despre ele că sunt cele mai pasionale… Vorbind despre părul roșcat obținut prin vopsire, putem afirma că este cel mai pretențios în privința îngrijirii și menținerii culorii. Cu mult mai pretențios decât cel blond sau brunet. De obicei, indiferent de produsul folosit (prețul nu întotdeauna garantează și efecte de lungă durată) părul vopsit roșcat își pierde din intensitatea culorii și din strălucire, devenind tern. Și, în paranteză fie spus, în mod paradoxal, când vrei să îți schimbi culoarea părului, pigmentul roșu iese cel mai greu din fir. Iată cum îngrijești pretențiosul păr vopsit roșcat:



Bun, ești o roșcată sub acoperire! Cum faci să rămâi cât mai mult timp așa? În primul rând nu te spăla zilnic pe cap. Nici la două zile. Nici la trei. La patru e OK. Dacă nu ai părul gras… Apoi este importantă și temperatura apei cu care îți speli părul. Niciodată fierbinte, pentru că aceasta deschide cuticulele firului de păr și alungă culoarea din el. Călduță este perfect. Și dacă te poți clăti cu apă rece, e grozav. Vara mai e cum mai e, însă iarna…



Produsele de îngrijire a părului (șampon, balsam, mască) trebuie să fie dintre cele dedicate părului roșcat. Asta pentru că cei care le-au conceput știu exact ce neajunsuri are această culoare și conțin ingrediente care îl ajută să-și mențină pigmentul.



Tot ce înseamnă sursă de căldură dăunează culorii roșcate. Fie că este vorba de o sursă naturală, de soare, fie că este vorba de foen, ondulator sau placă, oricum culoarea este cea care are de suferit. Așadar limitează folosirea acestora, iar vara, pentru a-l proteja de acțiunea razelor solare, utilizează un ulei de păr special conceput, care să-i ofere protecția de care are nevoie.



Înainte de a-ți reîmprospăta culoarea roșcată a părului prin vopsire, evită folosirea produselor de îngrijire pe bază de silicon. Spală-ți părul cu cel puțin 24 de ore înainte de vopsire, folosind un șampon care să îl curețe în profunzime de orice urmă de silicon sau ser pe care l-ai folosit. O curățare profundă va permite vopselei să penetreze mai adânc firul de păr, ceea ce înseamnă culoare de mai lungă durată.



Din când în când, înainte de spălare, aplică pe tot părul ulei de cocos și lasă-l să acționeze timp de 20 de minute. Vei obține hidratare și strălucire.



Extra-sfat: nu dormi cu părul strâns! Elasticele și clamele metalice dăunează părului și pot produce ruperea lui. Dacă chiar nu poți dormi cu părul liber, măcar leagă-l cu o panglică, lejer.