MEI: Veniturile parcului IT din Moldova vor ajunge, în 2019, la 2,6 miliarde de lei

Ministerul Economiei şi Infrastructurii estimează că în anul 2019 veniturile parcului IT din Moldova vor ajunge la 2,6 mlrd. lei şi vor depăşi cu 40% indicii anului trecut.

Potrivit agenției INFOTAG , despre aceasta a declarat ministrul Chiril Gaburici la întrevederea de joi cu administrația și unii rezidenți ai Moldova IT Parc. El a menţionat că „sectorul IT din republică este în deplină dezvoltare, iar stimulatorul principal este modelul Parcului IT virtual, lansat în 2018, care a demonstrat potențialul major de poziționare a țării pe harta globală drept destinație IT”.