Beneficiile uleiurilor vegetale

Uleiurile vegetale sunt benefice pentru organism. Bogate în acizi grași esențiali, ele mențin echilibrul organismului și îi conferă nutrimentele de care are nevoie. Folosite la gătit sau la salatele ușoare, dau gust alimentelor și ajută la menținerea sănătății organismului.



Uleiul de nucă

Uleiul de nucă este cea mai bună alegere pentru conținutul bogat în acizi grași Omega-9, Omega-3, care ajută la elasticizarea arterelor și reduce riscul bolilor cardiace. De asemenea, prezența acidului Omega-6 ajută în cazul artritei și ajută la scăderea nivelului de colesterol, în timp ce Vitamina E din componența sa protejează sistemul nervos.



Uleiul de canola

Un alt ulei cu o serie de beneficii pentru organism este uleiul de canola. Sărac în grăsimi saturate, dar bogat în acizi grași, consumul lui în măncăruri ajută la scăderea colesterolului. Mai este cunoscut și pentru proprietățile sale cicatrizante, dezinfectante și diuretice; dar și pentru conținutul bogat în proteine, minerale și glucide. Potrivit specialiștilor, acesta este unul dintre cele mai bune uleiuri pentru gătit.



Uleiul de floarea soarelui

Uleiul vegetal care are cel mai mare conținut de Vitamina E este uleiul de floarea soarelui. De asemenea, conține, pe lângă acizi grași, Vitaminele K și B și o cantitate generoasă de fier. Cu un puternic efect antioxidant, acesta previne îmbătrânirea celulară, ajută la îmbunătățirea sistemului imunitar și protejează sistemul nervos.



Uleiul de arahide

Pe lângă faptul că subliniează gustul mâncărurilor, uleiul de arahide aduce un aport substanțial de vitamine și nutrimente: acizi grași, fier, zinc, Vitaminele K și E. De asemenea, are efecte antioxidante și antiinflamatoare.