Preşedintele PE, ţinta unor critici dure după declaraţiile despre „lucrurile bune” făcute de dictatorul Benito Mussolini

Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, şi-a atras critici dure după ce a afirmat că fostul dictator fascist italian Antonio Mussolini a făcut şi „lucruri bune", referindu-se în principal la dezvoltarea infrastructurii în Italia, deşi a subliniat că este un antifascist convins.



„Mussolini? Înainte de a declara război întregii lumi urmându-l pe Hitler, înainte de a deveni promotorul legilor rasiale, cu excepţia cazului dramatic al lui Matteotti, a făcut lucruri bune pentru realizarea infrastructurii ţării noastre, plus asanarea terenurilor mlăştinoase. Din punctul de vedere al faptelor concrete realizate, nu se poate spune că nu a realizat nimic", a declarat Antonio Tajani, un politician italian, în cadrul emisiunii „La Zanzara", la postul Radio 24.

„Dar metodele sale nu pot fi agreate. Eu nu sunt fascist, nu am fost niciodată fascist şi nu împărtăşesc gândirea sa politică. Dar, dacă este să fim oneşti, Mussolini a făcut drumuri, poduri, clădiri, edificii sportive, a asanat multe zone din Italia noastră, a relansat infrastructura industrială. Când se face o analiză istorică trebuie să fim obiectivi, dar nu împărtăşesc legile rasiale, care sunt o nebunie, iar declaraţia de război a fost o sinucidere", a precizat Tajani, citat de cotidianul La Repubblica.



Întrebat dacă apreciază că unele lucruri asociate fascismului trebuie salvate, Tajani a precizat: „Categoric, da, dar sigur nu era un camion al democraţiei. Au fost făcute unele lucruri, trebuie să spunem mereu adevărul. Nu trebuie să facem evaluări extreme. Pe fond, nu consider pozitive acţiunile guvernului său, dar unele lucruri au fost făcute. Lucrurile greşite sunt extrem de grave, cazul Matteotti, legile rasiale, războiul. Toate acestea sunt lucuri inacceptabile", a spus Tajani.



„Să le fie ruşine”



Ulterior, pe fondul criticilor, Antonio Tajani a transmis prin Twitter: „Să le fie ruşine celor care instrumentalizează afirmaţiile mele despre fascism! Eu am fost întotdeauna un antifascist convins. Nu permit nimănui să insinueze contrariul. Dictatura fascistă, legile rasiale, crimele comise sunt cea mai neagră pagină a istoriei italiene şi europene", a insistat preşedintele PE.



Afirmaţiile preşedintelui Parlamentului UE au atras critici dure. Udo Bullmann, liderul grupului Alianţei Progresive a Socialiştilor şi Democraţilor din PE, a declarat: „Afirmaţii incredibile ale lui Tajani despre Mussolini. Cum se poate ca un preşedinte al Parlamentului European să nu recunoască natura fascismului? Avem nevoie de clarificări rapide. La două ore după lăudarea lui Mussolini, Tajani se întâlneşte cu Salvini şi Meloni, italieni de extremă-dreapta. După Orban, acesta este profilul viitor al PPE?".



Grupul politic Stânga Europeană Unită / Stânga Nordică a Verzilor i-a cerut lui Antonio Tajani să revină asupra declaraţiilor ori să îşi dea demisia.



Carla Nespolo, liderul Asociaţiei Naţionale a Partizanilor din Italia, a avut o reacţie dură. „Fascismul a făcut lucruri bune? Tajani să meargă să spună asta în Etiopia, unde populaţii întregi, copii, femei, bărbaţi, toţi nevinovaţi, au fost exterminaţi prin folosirea de gaze, după cum a vrut Mussolini. Agresiunile asupra Albaniei, Greciei şi Iugoslaviei? Onorabilul domn Tajani ignoră aceste lucruri".