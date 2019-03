Ce tip de ceai alegi la micul dejun?

Dimineața poate să fie o corvoadă sau din contră, o adevărată plăcere pentru tine. Ceaiul servit când răsare soarele reprezintă un adevărat beneficiu pentru organismul tău. Însă, trebuie să știi ce alegere să faci ca să te asiguri că aceasta este în favoarea ta.



Ceaiul negru te binedispune

În fiecare dimineață, înlocuiește cafeaua cu o ceașcă sau două de ceai negru de calitate. Acesta este recunoscut pentru protecția pe care o oferă inimii și vaselor de sânge. Obținut din planta Camellia Sinesis, ceaiul negru îți dă o stare de bine. Conține suficientă cafeină cât să stimuleze gândirea și vigilența, crește puterea de concentrare și îmbunătățește memoria. Ceaiul negru stimulează arderile la nivel celular, prin urmare ajută în curele de sblăbire.

*Pentru infuzie, folosește o linguriță de plantă la o cană cu apă clocotită. Lasă vasul acoperit 3-5 minute.



Ceaiul de Hibiscus, sursă de vitamină C

Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) este o plantă bogată în vitamina C. Conține bioflavonoizi, care previn creșterea concentrației de colesterol rău LDL, vinovat de blocarea arterelor. Reduce cantitatea de trigliceride și colesterolul total, scade glicemia.

*Prepară o infuzie de 2 linguri de plantă în 750 ml apă. Lasă la infuzat 10 minute. Planta nu este recomandată femeilor gravide și celor care alăptează.



Ceaiul verde îți dă energie

Ceaiul verde e bogat în antioxidanți. Vitamina C și cafeina din compoziția lui îți dau energia de care ai nevoie la începutul zilei. În cazul în care vrei să slăbești, trebuie să știi că favorizează și arderea caloriilor, reducând nivelul de zahăr din sânge. Ceaiul verde oferă și vitamina E, care încetinește procesul de îmbătrânire.

*Temperatura și timpul de infuzare influențează conținutul în antioxidanți al ceaiului. Ceaiul verde se obține dintr-o linguriță de plantă la o cană cu apă. Nu se folosește apă clocotită, ci un lichid care nu a atins punctul de fierbere (cu temperatură de 80 ̊C). Timpul ideal de infuzare e de 2 minute.



Ceaiul de mentă, efect revigorant

Aroma proaspătă a ceaiului de mentă revigorează și îți dă startul încă de dimineață. Lichidul aromat relaxează mintea și întreg corpul, ajutând la diminuarea durerilor de cap cauzate de stres. Întărește imunitatea datorită antioxidanților și vitaminelor din componența sa. Alungă durerile de stomac, calmează spasmele intestinale și fortifică sistemul nervos.

*Infuzia se prepară dintr-o linguriță de plantă uscată la o cană cu apă fierbinte.



Ceaiul Rooibos, tonus fără cafeină

Numit și ceai roșu, are efect energizant, fără să conțină însă cafeină. Din frunzele ușor fermentate ale arbustului originar din Africa de Sud se prepară un ceai de culoare roșiatică. Planta conține substanțe cu rol antioxidant, în special polifenoli. Acţiunea acestora echivalează cu consumul a 22 de fructe şi legume, printre care citrice, broccoli şi morcovi.

*Folosește o linguriță de ceai la o cană cu apă fierbinte.