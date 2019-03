Blocul ACUM, criticat dur pe Internet: Sute de mii de oameni, inclusiv din Diasporă, au votat doar ca acești 26 să ajungă în parlament și să primească salariu de deputat?

Liderii binomului PAS-PPDA sunt luaţi în furci de internauţi, pentru incompetenţă, rigiditate şi refuzul de a-şi asuma actul guvern[rii, într-o eventuală coaliţie parlamentară proeuropeană.



“Sute de mii de oameni, inclusiv din Diasporă, au votat doar ca acești 26 să ajungă în parlament și să primească salariu de deputat? Și să beneficieze de privilegii? Sau salariul de 11000 se referea la deputați, nu la popor?”, se întreabă internautul Mihai Bologan, într-un comentariu la o postare a analistului Vlad Kulminski, care face deschis jocul blocului ACUM.



În opinia Elenei Nicolaev, exponenţii blocului PAS-PPDA dau dovadă de iresponsabilitate şi lipsă de maturitate.



“Blocul ACUM a dat dovadă de incompetenţă, iresponsabilitate şi lipsă de maturitate. Daca am fi în război, ei primii s-ar ascunde în tranşee. Nu am întâlnit în istorie ca prin astfel de strategii să se câştige luptele. Ei au pierdut războiul prin refuzul de a lupta”, se conţine în postarea Elenei Nicolaev.

Nici activistul Sergiu Tofilat nu înţelege de ce binomul PAS-PPDA a participat la alegeri, dacă refuză să-şi asume orice fel de responsabilitate.



“Luminați-ne vă rog pe cei rătăciți: care este soluția propusă de blocul ACUM? Cu ce scop au participat la alegeri? Când te pornești la alegeri tre să ai în plan de acțiuni post-electorale. Știi că nu poți lua majoritate, deci trebuie să știi ce faci mai departe, peste o săptămână, o lună, un an. Opoziția nu are plan, și asta e regretabil”, scrie Sergiu Tofilat.



“ACUM au câştigat alegerile pentru ca să se joace “de-a opoziţia”, să stea confortabil în Parlament 4 ani. Nu au viziuni clare şi metode concrete. Un fel de “PLDM-reformator”, este şi opinia lui Vladimir Nikiforov.