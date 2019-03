Pentru prima dată R. Moldova se regăsește în clasamentul forțelor militare din lume

Republica Moldova se regăseşte, pentru prima dată, în clasamentul forţelor militare din lume, realizat de Global Firepower, pe locul 103 din 137 de state. PIB-ul pentru apărare alocat de administrația de la Chișinău este sub 0,4%, adică un buget de 30 de milioane de dolari, notează TVR Moldova.





Republica Moldova are doar cinci mii o suta de membri activi in prima linie şi 60 de mii de rezervişti, trei aeronave de transport, 341 de blindate, 72 de piese de artilerie de diferite modele. In acest clasament, România ocupă locul 40, iar Ucraina se află pe locul 29.