Un avion Fly One s-a întors de urgență pe Aeroportul Internațional Chișinău după o oră de la decolare

Din nou probleme cu aeronavele Fly One. Cu puțin timp în urmă un avion Fly One de pe ruta Chișinău-Moscova s-a întors de urgență pe Aeroportul Internațional Chișinău după o oră de la decolare, scrie unimedia.info.



Potrivit Ranway 08, ar fi vorba de o depresurizare. Avionul Airbus A320 ER-00003 aparține companiei Fly One și era pe ruta FIA131 KIV-VKO.



Reprezentanții Fly One a confirmat pentru UNIMEDIA că piloții au primit o notificare de avertizare pe dispozitivele de bord.



Reamintim că nu este prima dată când avioanele companiei Fly One sunt întoarse din drum din cauza problemelor tehnice. Unul din cele mai mediatizate cazuri de acest gen s-a produs în iulie 2017, cu un avion al acestei companii care efectua o cursă charter în Grecia. Atunci piloții au raportat probleme la șasiul din față, însă pasagerii au simțit și miros de fum.