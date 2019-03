Sergiu Sîrbu: Binomul PAS-PPDA nu a prezentat nicio probă concludentă privind fraudarea alegerilor din 24 februarie

Exponenţii binomului PAS-PPDA nu au prezentat nicio probă concludentă privind fraudarea alegerilor din 24 februarie, iar demersul privind invalidarea scrutinului nu are un temei legal. Declaraţia aparţine vicepreşedintelui PDM, Sergiu Sîrbu, şi a fost făcută în cadrul şedinţei de astăzi a Curţii Constituţionale. Amintim că instanţa a validat în cele din urmă alegerile parlamentare şi mandatele deputaţilor aleşi.



„S-a vorbit mult despre presupuse fraude şi s-au cerut anularea rezultatelor în anumite circumscripţii, inclusiv în cea cu nr 17, dar în afară de vorbe nu am văzut nicio probă concretă, care ar permite luarea unei astfel de decizii. Aceste alegeri s-au desfăşurat în vaza unui nou sistem. Deşi au fost îngrijorări, acestea nu au fost justificate. Alegerile au fost libere şi corecte, oamenii au înţeles cum trebuie să voteze în baza acestui sistem. Scritinul a fost recunoscut de toate organismele internaţionale, deci nu există motive pentru ca acesta să fie invalidat”, a declarat Sergiu Sîrbu.



Vicepreşedintele PDM a prezentat şi un raport care include fraudele comise de binomul PAS-PPDA, dar şi a altor formaţiuni, precum şi implicarea ilegală a unor ONG-uri în campania electorală.



„Blocul ACUM a desfăşurat agitaţia înainte de începerea campamniei electorale. În ziua alegerilor, liderul PPDA, Andrei Năstase a făcut agitaţie chiar în secţia de votare. S-a vorbit şi despre implicarea preşedintelui ţării şi a başcanuui Găgăuziei în campania electorală. Regretăm că şi unele ONG-.uri s-au implicat în campania electorală. Am constatat şi implicarea unor cetăţeni şi politicieni străini în campania electorală. Ar trebui să vedem cum lichidăm pe viitor astfel de ingerinţe în procesul electoral din Republica Moldova”, a mai spus Sergiu Sîrbu.



Amintim că la alegerile din 24 februarie, Partidul Socialiștilor a obținut 35 de mandate de deputat, 17 dintre care în circumscripții uninominale, Partidul Democrat a obținut 30 de mandate, 17 dintre care în uninominale. Blocul electoral ACUM a câștigat 26 de mandate, 12 dintre care în circumscripții uninominale, iar Partidul Șor – șapte, două dintre care în uninominale.