Jurnalist: Fără unire pe interiorul unioniștilor, nu va exista niciun rezultat

Jurnalistul Alecu Reniță susține că și după alegerile parlamentare din 24 februarie se observă că partidele cu idei unioniste rămân fiecare pe poziția proprie. În opinia lui, există unele formațiuni care nu permit unificarea curentului unionist. Dacă nu se forma o singură platformă unionistă, adepții Unirii nu vor avea reprezentare în legislativ nici pe viitor, este de părere Alecu Reniță, transmite IPN.





„Noi n-o să avem niciun rezultat, o să vină alegeri, o să treacă încă un ciclu electoral. Fără unire pe interiorul unioniștilor, n-o să avem niciun rezultat, orice s-ar spune”, spune Alecu Reniță. Potrivit lui, trebuie să existe o dezbatere deschisă între toți cei care reprezintă partidele unioniste și aceștia trebuie să-și asume răspunderea.

Președinta Partidului Național Liberal, Vitalia Pavlicenco, explică scorul redus al formațiunii la alegerile din 24 februarie prin faptul că în Republica Moldova s-a încetățenit percepția privind lipsa de șanse și la acest lucru contribuie și sondajele de opinie. De asemenea, este foarte puternică percepția de „vot util”, adică cetățeanul își oferă votul pentru o formațiune care are șanse mai mari de accedere în legislativ. „Sigur că există un start financiar inegal – când unii cheltuie milioane și alții merg cu câteva mii. Pentru că oamenii nu aduc bani, pentru că nu există șansa, iar ambiția este de a promova un mesaj corect, sigur că aceasta duce la o diminuarea rezultatelor”, a menționat Vitalia Pavlicenco. În opinia ei, fraudarea scrutinului și furtul voturilor, la fel, a dus la un scor mic al PNL și al formațiunilor unioniste, în general.

Președintele Organizației de Tineret a Partidului Liberal, Ion Cebanu, spune că în Parlament au intrat numai partide care dețin posturi de televiziune și bani. „La ora actuală, eu cred că am fost supuși unei propagande așa cum nu a mai existat demult în Republica Moldova. Am participat la aceste alegeri, am văzut cum au fost organizate dezbaterile și pot să vă spun că în asemenea condiții unioniștii nu au nicio șansă. Pot să fie și 90% din populația Republicii Moldova unionistă, în condițiile în care au fost organizate alegerile din 24 februarie, niciun om onest nu are nicio șansă. Acestea nu au fost alegeri, dar un fel de mascaradă”, este de părere liberalul.

Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor din 24 februarie, în Parlament nu a acces niciun partid care împărtășește cauza Unirii Republicii Moldova cu România. Astfel, Partidul Liberal a acumulat 1,25% din sufragii, Mișcarea Populară Antimafie – 0,61%, Partidul Democrația Acasă – 0,32%, iar Partidul Național Liberal – 0,24%.