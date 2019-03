DATA la care Parlamentul britanic va vota asupra acordului Brexit

Parlamentul britanic vor vota pe 12 martie dacă vor aproba sau nu înţelegerea negociată de premierul Theresa May privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a anunţat joi liderul Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, relatează site-ul agenţiei Reuters.



În cazul în care prim-ministrul Theresa May nu va reuşi să obţină aprobarea Parlamentului britanic, parlamentarii vor avea de ales între ieşirea din UE fără un acord sau o amânare.



Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici.