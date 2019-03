Peste 270 de credite au fost acordate în februarie în cadrul programului guvernamental “Prima Casă”

274 de credite, respectiv, garanții de stat, au fost acordate în luna februarie, în cadrul programului guvernamental “Prima Casă”. Cifra este impresionantă, ţinând cont de faptul că februarie este luna cu cele mai puține zile lucrătoare din an.



Cifrele de la Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Medii au fost analizate de pagina Poşta de Ştiri. Astfel, dacă tendința se va menține și în următoarea perioadă, este previzibilă depășirea prognozei inițiale privind numărul de beneficiari ai programului “Prima Casă” în anul 2019. Estimările pentru acest an sunt de 3000 de beneficiari.



În total, de la lansarea programului, au fost acordate 1 585 credite, în sumă de aproape 800 milioane de lei. Majoritatea beneficiarilor care și-au procurat o locuință sunt din municipiul Chișinău – 1 181. În capitală cele mai multe locuințe au fost procurate în sectoarele Botanica, Râșcani și Ciocana.



În opinia ministrulu Finanţelor, Ion Chicu, programul Prima casă este în beneficiul tinerilor, familiilor, economiei şi ţării în ansamblu.



„Tinerii, Familiile, Economia, Ţara şi... bugetul au de câstigat în urma acestui proiect. S-a atins, deja, cifra de 1600 credite Prima Casa. Doar impozitele achitate din salariu de aceşti beneficiari depăşesc 50 mln.lei pe an. La sfârşit de an, numărul cumulativ al beneficiarilor va fi aproximativ 4500, iar plăţile salariale aferente vor depăşi 430 mln.lei. Doar contribuţiile sociale ale acestor tineri la buget vor depăşi 150 mln.lei. Deci, şi persoanele în vârstă şi pensionarii vor avea de câştigat de la acest proiect destinat tinerilor”, a scris Ion Chicu, într-o postare pe Facebook.