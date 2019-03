Ce spun astrele azi, 4 martie

Berbec

Pentru voi, nativii acestei zodii, ziua de astazi este potrivita pentru a va relaxa si a va recapata echilibrul interior. Chiar daca nu veti reusi sa va eliberati toata ziua in aceast scop, este bine ca macar cateva ore sa le rezervati pentru asta. Mai ales daca ati avut o perioada foarte incarcata anterior, astfel de momente sunt absolut necesare. Astazi ar trebui sa va puneti pe voi pe primul loc, nu din egoism, ci dintr-o doza de autoconservare atat de necesara oricui. Profesional, nu este indicat sa va agitati prea mult, pentru ca nu este o zi favorabila proiectelor ambitioase; mai bine pastrati-va fortele pentru auspicii care sa va ofere mai mult suport.



Taur

Va va fi greu sa va concentrati pe ceea ce aveti realmente de facut in aceasta zi, mai ales daca ziua aceasta vine dupa o alta foarte stresanta; factorii care va distrag atentia se vor dovedi extrem de perturbatori, cu toate stradaniile voastre. Pe de alata parte, planificarile si termenele limita va agaseaza teribil si aveti mare nevoie de ajutor pentru a va indeplini sarcinile pe care trebuie sa le finalizati astazi. Nu ezitati sa acceptati sau chiar sa cereti ajutor, in cazul in care nu puteti, sub nici o forma, amana. Petreceti timp cu familia, in sanul careia mereu ati gasit resursele pentru a va reface fortele secatuite de munca, de responsabilitatile zilnice.



Gemeni

Astrele spun ca astazi desfasurarea evenimentelor va lua o turnura clar pozitiva, care va va da ocazia sa actionati exact asa cum va doriti si sa va indepliniti, pana la capat, obligatiile si celelalte indatoriri pe care le aveti; este un lucru extrem de imbucurator pentru voi. Optimismul care va invaluie atunci cand lucrurile va ies asa cum v-ati fi dorit este foarte benefic si va ajuta sa va stabilizati emotional si sa va recapatati increderea in propriile forte. Nu veti avea parte de situatii conflictuale, nici la locul de munca si nici in familie si, chiar daca vor aparea astfel de situatii, ele se vor rezolva destul de usor, fara o interventie foarte energica din partea voastra.



Rac

Nu ar trebui sa va lasati atrasi in conversatii referitoare la chestiuni sentimentaliste, in incercarea de a va smulge relatii emotionale, mai degraba decat obiective. Este un lucru foarte pagubos, trebuie sa insistati sa comunicati la rece, fara implicari emotionale, cu obiectivitate, pentru a ajunge la solutiile potrivite. In a doua parte a zilei s-ar putea sa fiti solicitati pentru o calatorie de afaceri sau in interes de serviciu, care ar putea sa va strice planuri dinainte stabilite alaturi de partener; daca nu puteti amana aceasta chestiune urgenta, incercati sa va adaptati cumva, astfel incat seara in doi planuita sa aiba totusi loc, dar intr-o alta locatie, intr-o alta formula. Neasteptata turnura a lucrurilor s-ar putea dovedi incitanta pentru amandoi.



Leu

Astazi veti fi predispusi la inconsistenta, atat in ceea ce va doriti, cat si in ceea ce veti face efectiv. Mai ales femeile native ale acestei zodii, vor trebui sa fie atente la modul in care vor actiona, pentru ca le va lipsi coordonarea si coerenta. Din aceaste motive, ar trebui sa evitati a incepe proiecte foarte importante azi, de a lua decizii insemnate in anumite chestiuni ce tin de viata personala si care implica finantele, schimbarea resedintei sau alte astfel de probleme. Daca acele treburi importante pot fi amanate, nu ezitati sa faceti acest lucru. Este absolut necesar sa va consultati cu toti cei interesati, sa discutati deschis cu membrii familiei, cu privire la proiectele voastre; actiunile unilaterale pot cauza situatii tehsionate foarte greu de gestionat.



Fecioara

Fiti flexibili si adaptabili, daca doriti sa va atingeti obiectivele, in forma in care le-ati previzionat. Rigiditatea si limitarea vor produce destul de multe pagube, asa ca, alternativa intai nu este doar de preferat, ci si intelept de urmat. Este posibil sa gasiti anumite scurtaturi catre telurile finale, anumite modalitati de a scurtcircuita anumite etape ale procesului, ceea ce ar fi un avantaj demn de luat in considerare, in conditiile in care exista indicii ca aceste solutii sunt mai avantajoase decat varianta mai lunga. Nu inseamna ca sunteti lenesi, ci se cheama ca sunteti intreprinzatori si ca profitati, asa cum este si normal, de solutiile cele mai simple.



Balanta

Nu va aratati slabiciunile celor din jurul vostru si, cu atat mai putin, nu va lamentati din cauza lor; adversarii vor profita din plin de aceasta informatie, in timp ce prietenii s-ar putea plictisi de atata deprimare si ar putea porni catre directii ceva mai vesele. Vorbiti doar cu persoane foarte apropiate, in care aveti incredere si pastrati pentru voi acele informatii care ar putea sa le confere avantaje celor interesati de slabiciunile voastre. Este cazul sa va aplecati cu atentie asupra solicitarilor venite din partea juniorilor sau a altor membri ai familiei care au nevoie de sprijinul vostru, sub o forma sau alta; in nici un caz, nu ignorati cererile acestora, dovedind egoism si dezinteres. Comportamentul acesta se va intoarce, cu siguranta, impotriva voastra.



Scorpion

Sunteti intr-o mare verva creatoare si predispusi la cheltuieli fara deviz pentru a va infrumuseta casa, a o redecora, pentru a va imbogati garderoba sau schimba, pentru a face ceva mai deosebit in aceasta directie. Daca veti trece si la fapte, in aceasta maniera norganizata si neplanificata, efectele le veti resimti mai tarziu, in zilele urmatoare. Exista prieteni dispusi sa va ajute sa va organizati, nu doar in privinta asta, ci si in privinta altor probleme care va framanta, asa ca, profitati din plin de suportul lor. In plan profesional, aveti gria la posibile sabotaje care ar putea veni din directii absolut neasteptate; se pare ca aveti mai multi adversari decat estimati.



Sagetator

Aveti o intuitie de invidiat, iar astazi, aceast atu al vostru va va ajuta sa treceti cu bine de unele imprejurari dezagreabile. Sau, mai bine zis, sa le evitati! Nu este exclus sa suferiti o dezamagire, cu precadere in domeniul profesional: o colaborare defectuoasa cu unul dintre colegii de serviciu pe un proiect important, un produs de calitate inferioara, pe care-l asteptati de mult timp si in care v-ati pus multe sperante, o revocare a unor parteneriate ce se anuntau destul de interesante si fructuoase, etc. Atmosfera familiala linistita va fi extrem de benefica dupa o zi atat de tulbure; va fi colacul vostru de salvare, locul unde veti putea sa va refaceti fortele greu incercate.



Capricorn

Daca simtiti ca este nevoie sa puneti punct si s-o luati de la capat, cam acum ar fi momentul sa trageti concluziile, sa finalizati si sa mergeti mai departe. Daca vorbim despre viata personala, nu este vorba, neaparat, despre o ruptura de relatie, ci poate fi vorba si de o trecere de la o etapa la alta etapa a legaturii. In viata profesionala, s-ar putea vorbi despre finalizarea unui proiect in care ati fost implicati mai multa vreme sau chiar de schimbarea locului de munca, atunci cand considerati ca cel pe care-l aveti in prezent nu va mai satisface, nu doar din punct de vedere banesc, ci si al implinirilor pe care vi le poate oferi.



Varsator

Daca doriti sa calatoriti, sa stiti ca aveti toate motivele sa fiti bucurosi si sa va pregatiti cu insufletire de un astfel de eveniment. Veti avea ocazia sa intalniti oameni noi, sa inmagazinati idei noi, care, in cele mai multe cazuri, vor fi exact ceea ce va lipsea pentru a evolua, pentru a trece la un alt nivel in viata voastra. Chiar si in cazul in care ramaneti pe loc, nu ezitati sa cautati noul, inovatia, acel ceva care va poate conferi originalitate si va poate aduce aprecierea celor din jur, apreciere deosebit de importanta pentru voi, indiferent daca vorbim despre viata personala sau profesionala. Fiti ceva mai deschisi fata de familia voastra; astazi, mai mult ca in alte zile, acest lucru va fi important in relatiile cu apropiatii.



Pesti

Pentru voi, desfasurarile din aceasta zi nu vor fi, nici pe departe, usoare. Tensiunile vor izbucni din senin si nici nu va veti da seama cand veti fi prinsi in astfel de momente din care nu veti avea scapare. Este posibil ca, in acest tip de momente, sa stricati relatii importante pentru voi, mai ales pentru viata voastra profesionala. Atunci cand veti fi nevoiti si veti reusi sa va ascundeti starea emotionala in spatele unor zambete politicoase si a unei atitudini formale, se va cere o descarcare ulterioara, pe care nu veti avea cum sa o evitati. Aveti mare grija ca aceste debusee sa le gasiti in anturaje unde sa nu existe riscul de a rani pe cineva care inseamna ceva in viata voastra.