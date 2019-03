(FOTO) Cel mai înfloritor oraș din R. Moldova a înflorit la propriu

În ultimele zile orașul Orhei a înflorit la propriu. Deja al patrulea an primăria plantează flori în parcuri și pe gazonul de pe marginea principalelor străzi ale orașului. Și cu fiecare an, orașul devine tot mai verde, mai înfloritor și mai plăcut pentru locuitori și oaspeți.



Mai exact, în acest an, peste 2200 de flori primula, care mai este numită și zâna florilor, au fost plantate pe aleea monumentelor și pe gazonele de pe două principale străzi - Vasile Lupu și Mihai Eminescu. Iar alte 12000 de flori din familia viola au fost plantate în parcul Ivanos și la bustul scriitorului Aleksandr Pușkin.



În ultimii 4 ani, de când în fruntea primăriei Orhei a venit Ilan Șor, au fost plantate, anual, zeci de mii de flori, dar și mii de copaci, printre care pini, tui, arțari, dar și iasomie, buxus și mahonie. În plus, au fost instalate și sisteme moderne de irigare pentru gazoanele unde cresc flori și puii de copaci plantați.



În perioada înfloririi lalelor, de exemplu, Orheiul explodează în culori vii, fiind poreclit Mica Olandă. Asemănarea cu un oraș european modern și curat este justificată și de infrastructura dezvoltată. La Orhei, florile și copacii cresc pe marginea străzilor renovate, care au trotuare și iluminare stradală la fel ca într-un oraș european dezvoltat.



De menționat că anul trecut, după 3 ani de înverzire a orașului, Ilan Șor a anunțat un nou concept de înverzire a spațiilor verzi. Una din acțiuni este și plantarea copacilor între trotuar și carosabil.



Înverzirea orașului este una din principalele priorități ale Primăriei Orhei.