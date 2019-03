Vladimri Cebotari: Este inacceptabil ca Republica Moldova să nu fie guvernată şi să nu aibă persoane care să reacţioneze în cazuri exepţionale

Vicepreşedintele PDM, Vladimir Cebotari a explicat astăzi esenţa sesizării depuse la Curtea Constituțională de către deputatul democrat Sergiu Sârbu, care vrea să afle dacă Guvernul va putea asigura guvernarea ţării dacă în Parlament nu se va reuși crearea unei majorități, iar situația ar fi complicată și după eventualele alegeri anticipate.



În opinia lui Cebotari, Republica Moldova nu poate rămâne fără un Guvern func'ional, din cauza unor orgolii politice.



“Partidul Democrat este pregătit pentru mai multe scenarii, inclusiv al alegerilor anticipate. În acest caz intervine riscul lipsei unui Guvern func'ional, timp de un an de zile. Este inacceptabil ca Republica Moldova să nu fie guvernată şi să nu aibă persoane care sa reacţioneze în cazuri exepţionale. Oamenii nu trebuie să fie ostatici ai ambiţiilor politice”, a declarat Vladimir Cebotari.



Anterior, şi jurnalistul Nicolae Negru a declarat pentru Ziarul Naţional că sesizarea lui Sergiu Sîrbu este justificată.



„Într-adevăr, deputatul PD a detectat o lacună serioasă în Constituția R. Moldova: după validarea alegerilor pentru un nou Parlament (nu mai târziu de 24 martie), Guvernul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.



Parlamentul are trei luni la dispoziție ca să formeze un nou guvern (nu mai târziu de 24 iunie) și, dacă eșuează, este dizolvat și se organizează, peste încă două luni (24 august), noi alegeri. Validarea alegerilor pentru noul Parlament mai ia o lună (24 septembrie), apoi încă trei luni sunt necesare pentru formarea unui nou guvern (24 decembrie). Dacă se eșuează și de data aceasta, alegeri noi pot fi organizate doar în 2020, căci, conform Constituției, Parlamentul nu poate fi dizolvat decât o singură dată în același an. Prin urmare, un nou scrutin poate avea loc doar la sfârșitul lunii februarie 2020, iar validarea alegerilor – la sfârșitul lunii martie”, a spus Negru.